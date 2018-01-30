الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10885

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10885

ضجة تسبق صدور كتاب جديد عن ترامب والإعلام

مؤلف الكتاب يسرد كيف اعتاد ترامب على مكالمة صهره كوشنر ليسأله إذا كان قد قرأ 'نيويورك تايمز اللعينة' فيؤكد له الأخير أنها صحيفة لا تهم.

العرب  [نُشر في 2018/01/30، العدد: 10885، ص(18)]

هاورد كيرتز ناقد إعلامي في شبكة فوكس الإخبارية المفضلة لدى دونالد ترامب

واشنطن - تترقب وسائل الإعلام الأميركية والعالمية الضجة التي سيثيرها كتاب جديد يكشف أسرارا خفية عن علاقة الرئيس دونالد ترامب والإعلام الأميركي، بعنوان “جنون الإعلام: دونالد ترامب.. الصحافة.. وحرب الحقيقة”، للكاتب هاورد كيرتز.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن ترامب شخص “مهووس بوسائل الإعلام ويقيس ولاء موظفيه بمقدار دفاعهم عنه على شاشات التلفزيون”، وأضافت أنه “رغم مداومته على كتابة كل ما يفكر فيه على حسابه على موقع تويتر، إلا أنه نادرا ما يتفقد شبكة الإنترنت”.

واطلعت الغارديان على الكتاب الجديد الذي صدر الاثنين، وذكرت في تقرير أن مؤلف الكتاب هاورد كيرتز، الناقد الإعلامي في شبكة فوكس نيوز، يسرد كيف اعتاد ترامب على مكالمة صهره جاريد كوشنر ليسأله إذا كان قد قرأ “نيويورك تايمز اللعينة”، فيؤكد له الأخير أنها صحيفة لا تهم.

والمفارقة أن شبكة فوكس تعد الشبكة الإخبارية المفضلة لترامب والمقربة منه، وقال كيرتز في كتابه إن الرئيس يبدأ يومه بقراءة أربع جرائد على الأقل هي: ذا تايمز ونيويورك بوست وول ستريت جورنال وواشنطن بوست. كما يشاهد المؤتمر الصحافي اليومي في البيت الأبيض ويستخدم مسجل الفيديو الشخصي الخاص به “TiVo” ليسجل ما يريد مشاهدته لاحقا.

ويروي الكتاب كيف تضع مديرة الاتصالات، هوب هيكس، تنبيها على غوغل بأبرز الأسماء والأمور التي تهم ترامب، وأحيانا تريه مقاطع على هاتفها. وأشار مؤلف الكتاب إلى “حساسية” الرئيس للتغطية الإعلامية، بأنها فريدة من نوعها في تاريخ الرئاسة الأميركية، قائلا “في بعض الأحيان، عندما كان يرى ترامب ضيوفا يدافعون عنه، كان يطلب من المتحدث باسم البيت الأبيض حينها، شون سبايسر، أن يطلبهم ويقول لهم إن الرئيس يعتقد أنهم قاموا بعمل جيد.

لكن عندما كان يجد ما يعتقد أنه تغطية غير عادلة وتنتقده، فكان يكتب تغريدات على تويتر لمهاجمة الوسيلة الإعلامية التي تعرض للانتقاد عبر منصاتها، وكان أحيانا يغرد إيجابيا عن شبكته المفضلة فوكس أو أصدقائه أو الصحافيين المفضلين لديه”.

وتحدث كيرتز كيف تثير تغريدات ترامب التي يتابعها أكثر من 47 مليون شخص على تويتر، استياء الموظفين داخل البيت الأبيض، خاصة المتعلقة بالسياسة. وأضاف أن الملياردير البالغ من العمر 71 عاما يقضي القليل من الوقت على الإنترنت “ولكن إذا أعطاه الموظفون مقالات مطبوعة ظنا منهم أنها مهمة، يقوم الرئيس بقراءتها”.

وعمل كورتز لمدة ثلاثة عقود في صحيفة واشنطن بوست، وكان مذيعا في شبكة “سي إن إن” الإخبارية. وصحيفة ديلى بيست.

:: اقرأ أيضاً

ماسبيرو يستعين باستراتيجية القنوات الخاصة للخروج من غرفة الإنعاش

دول أجنبية تغرد بالعربية: صوت العرب غائب في الخارج

شهرة من ورق: شركة لبيع المتابعين الوهميين

هاشتاغ اليوم: شيماء مثال المرأة العراقية الشجاعة

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

المعارضة السورية ترفض المشاركة في مؤتمر سوتشي احتجاجا على شعاره

2018-01-30

رئيس الإمارات يستقبل المعزّين بوفاة والدته

2018-01-30

السعودية تطلق سراح كل الموقوفين في ريتز الرياض

2018-01-30

الحراك الجنوبي' اليمني يسيطر على مقر اللواء الرابع في عدن'

2018-01-30

واشنطن: لا حاجة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

2018-01-30

أزمة سياسية تكسر 'الخطوط الحمراء' في لبنان

2018-01-30

مؤتمر الحوار السوري في سوتشي ينطلق في غياب للمعارضة

2018-01-30

مجلس العموم البريطاني يقر مشروع قانون بريكست

2018-01-30

مقتل ثمانية من أسرة شيعية بانفجار في باكستان

2018-01-30

تركيا تقمع منتقدي التدخل العسكري في عفرين

2018-01-30

:: اختيارات المحرر

النجمة الأميركية كيشا تبكي حضور حفل جوائز غرامي

الذكاء الاصطناعي يفك شيفرة أكثر الكتب غموضا في العالم

آباء يعالجون أبناءهم من التوحد بمواد التنظيف

شهرة من ورق: شركة لبيع المتابعين الوهميين

ضجة تسبق صدور كتاب جديد عن ترامب والإعلام

أطفال المقابر في مصر.. انتهاك البراءة وسط الشواهد

معدلات الطلاق تفوق الزواج في غزة

تصاميم شانيل تجمع بين النعومة والحجم

الدوري الإنكليزي يدخل منعرج اللقاءات المصيرية بين الكبار

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا