الجزائر تهدي المصريين ألف كتاب

70 دور نشر جزائرية تشارك في معرض القاهرة الدولي حيث تعرض 4 آلاف كتاب، عن الثورة الجزائرية وتاريخ الجزائر، ومواضيع أخرى مختلفة.

العرب

الجزائر ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة- على هامش مشاركتها في الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كضيف شرف، قدم الوفد الجزائري ممثلا في وزارة الثقافة الجزائرية، هدية من الجزائر لمكتبة الإسكندرية تتمثل في ألف كتاب.

وسلم وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي الهدية لمدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، الذي قرر بدوره إهداء الجزائر مجموعتين من إصدارات المكتبة.

كما ذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، أنها ستنتهي مع أواخر 2018، من مشروع كتاب “الجزائريون في مصر”، للدكتور حسام عبدالمعطي، وهو كتاب يعود إلى تاريخ العلاقات المصرية الجزائرية منذ العهد العثماني.

وقال ميهوبي في تصريحات صحافية على هامش مشاركة الجزائر في هذه الدورة من معرض القاهرة للكتاب “إن معرض القاهرة أرسى قواعد التواصل الثقافي العربي، كما ستمكن هذه التظاهرة الأدبية في مصر والوطن العربي من الاطلاع على ثقافات أخرى من مختلف دول العالم”.

بدورها، كشفت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم أن “التعاون المصري الجزائري في المجال الثقافي سيتعزز في الفترة المقبلة، من خلال عدد من المشاريع الثقافية والفنية المهمة في الأشهر المقبلة”.

وعلى هامش زيارته الرسمية إلى مصر، أشرف وزير الثقافة الجزائري، على تنشيط ندوة في قاعة المحاضرات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد تناولت العلاقات الثقافية بين الجزائر ومصر.

وتشارك الجزائر في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ70 دار نشر، تعرض 4 آلاف كتاب، عن الثورة الجزائرية وتاريخ الجزائر، ومواضيع أخرى مختلفة.

للإشارة، فإن معرض القاهرة الذي افتتح السبت الماضي ويدوم إلى غاية 10 فبراير المقبل، يشهد مشاركة 27 دولة من مختلف القارات، من بينها 17 دولة عربية، ويعدّ من أهم وأكبر معارض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكتاب.