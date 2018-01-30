ورشة لحماية التراث في المنامة

المنامة تحتضن ورشة عمل تتطرق لاتفاقية التراث العالمي وهي أداة قانونية إطارية دولية هدفها الأساسي الحفاظ على تراث الإنسانية المشترك وحمايته.

العرب

تعزيز تنفيذ اتفاقية التراث العالمي والحفاظ على تراث المنطقة

المنامة- تتواصل في المنامة ورشة عمل بعنوان “آليات ومفاهيم اتفاقية التراث العالمي” التي ينظمها المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي حتى الرابع من فبراير القادم، لتقدم عمليات وآليات الإدارة والحماية للتراث، وآليات ترشيح المواقع للائحة التراث العالمي وآليات اللائحة التمهيدية بمشاركة خبراء ومختصين في التراث الثقافي والطبيعي في كل من فلسطين وليبيا.

وتتطرق الورشة لاتفاقية التراث العالمي وهي أداة قانونية إطارية دولية هدفها الأساسي الحفاظ على تراث الإنسانية المشترك وحمايته، على أن يتميز هذا التراث المشترك بقيمة عالمية استثنائية على النحو المذكور في المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي وعليه يتم تصنيفه كتراث عالمي.

كما تضم ورشة العمل أيضا محوري حفظ التراث الثقافي وإدارة المخاطر بالإضافة إلى عدة مواضيع فنية تُعنى بالتراث الثقافي والإسعافات الأولية للتراث المادي والمنقول بالتعاون مع مركز إيكروم – آثار الواقع بالشارقة – الإمارات العربية المتحدة.

ومما يجدر ذكره أن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي هو مركز من الفئة 2 يعمل تحت رعاية اليونسكو، وتتمثل رسالته في تعزيز تنفيذ اتفاقية التراث العالمي والحفاظ على تراث المنطقة.