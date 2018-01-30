دي خيا لا يفكر في الانضمام إلى الملكي

الحارس دافيد دي خيا يعرب في أكثر من مناسبة بأنه سعيد للغاية باللعب في مسابقة الدوري الإنكليزي.

العرب

سعادة بالغة

مدريد - كشفت تقارير صحافية في إسبانيا عن أن تجديد الحارس كيبا أريزابالاجا تعاقده مع نادي أتلتيك بيلباو أعاد مواطنه دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، إلى قائمة المرشحين للانضمام إلى صفوف ريال مدريد خلال الفترة القادمة. ورغم ذلك فإن نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي لا يفكر في الانتقال إلى صوف النادي الملكي.

وكان دي خيا، قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى ريال مدريد في موسم 2015 عندما فشل انتقاله في اللحظات الأخيرة على إثر تأخر وصول الوثائق المطلوبة لإتمام الصفقة بسبب عطل في جهاز “الفاكس”الخاص بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية إلى أن دي خيا يلعب مع مانشستر يونايتد منذ سبعة أعوام ونصف، وأنه صرح في أكثر من مناسبة خلال تلك الفترة بأنه سعيد للغاية باللعب في مسابقة الدوري الإنكليزي.

ونقلت الصحيفة الإسبانية تصريحات لدي خيا مؤخرا أشار خلالها إلى عدم تفكيره في الرحيل من صفوف مانشستر يونايتد، حيث قال “أنا سعيد للغاية بكل الوقت الذي قضيته هنا، لقد حدث الكثير من الأشياء وكان الكثير منها جيد، شيء أو شيئان لم يكونا على النحو المطلوب، ولكنني أشعر بالسعادة البالغة”. وواصل “عندما أفكر أنني قضيت تلك الفترة مع يونايتد، أعتقد أني سعيد جدا بكل هذه المدة”.

ويعتقد الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد، أن هذا الموسم هو الأخير له داخل قلعة “أولد ترافورد”، بعد أن قضى 7 سنوات في إنكلترا منذ انضمامه إلى “الشياطين الحمر” عام 2011 قادما من أتلتيكو مدريد. وارتبط نادي ريال مدريد خلال السنوات الماضية بالتعاقد مع دي خيا، خاصة وأن الحارس الإسباني الدولي لديه رغبة كبيرة بالعودة إلى بلاده إسبانيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية، فإن وكيل أعمال الحارس خورخي مينديز وعده بأن يلعب لريال مدريد في مرحلة ما من حياته، بينما يرى الحارس أن سنه الحالي هو الأمثل لانضمامه إلى قلعة الملكي.