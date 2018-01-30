الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10885

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الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10885

نيمار: كريستيانو رونالدو مثلي الأعلى

البرازيلي نيمار دا سيلفا يؤكد الدور الإقصائي أمام الملكي يمثل فرصة من أجل إظهار من هو أفضل فريق في العالم.

العرب  [نُشر في 2018/01/30، العدد: 10885، ص(23)]

المهم الفوز

لندن - أبدى البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، احترامه الكبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، مشيرا إلى أنه يعتبره مثله الأعلى وأنه “مرآته العاكسة”، على حد وصفه.

وقال النجم السابق لفريق برشلونة الإسباني في تصريحات لوسائل إعلام برازيلية إن “الدون” يتربع على القمة منذ عشر سنوات مثل زميله السابق في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي. وتابع “الجميع يرغب في أن يصبح مثلهما” في عالم كرة القدم.

وحول المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال، ذكر نيمار أن هذا الدور الإقصائي أمام الملكي يمثل فرصة من أجل إظهار من هو أفضل فريق في العالم.

وأكد النجم البرازيلي الذي يكمل الأسبوع المقبل عامه الـ26 أيضا أن الريال ليس فقط كريستيانو، مشيرا إلى وجود العديد من اللاعبين الكبار في صفوفه.

وأوضح أنه من المهم بالنسبة إلى باريس سان جيرمان التأهل إلى ربع نهائي التشامبيونزليغ.

وقال نيمار إن هدفنا الأول الفوز بـ”الليغ آ” والكأس والتشامبيونزليغ، مضيفا أن الجوائز الفردية تأتي لاحقا.

ونفى المهاجم الدولي صحة ما جاء في تقرير صدر عبر صحيفة “ليكيب” الفرنسية حول شعوره بالندم بسبب القدوم إلى الدوري الفرنسي. وقال إنه يشعر بالسعادة مع زملائه في باريس سان جيرمان في ظل الأداء الذي يقدمه وبالأهداف التي يسجلها.

وحول علاقته بزميله في الفريق الأوروغوياني إدينسون كافاني، ذكر أنه يأمل في أن يواصل تسجيل المزيد من الأهداف بعدما أصبح الهداف التاريخي للفريق، وذلك بالتوقيع على هدفه رقم (157) مع الفريق الفرنسي.

وحول المشادات التي وقعت مع كافاني بشأن من يقوم بتسديد ركلات الجزاء، قال إن المدرب اختاره للتصويب وينبغي عليه تحمل المسؤولية.

وأوضح أنه جاء إلى فرنسا من أجل صنع تاريخ والبحث عما هو أفضل بالنسبة إليه. كما كذب أيضا صحة التقارير التي أشارت إلى إمكانية انضمامه إلى ريال مدريد، مشيرا إلى أنه سبق ونفى ذلك الأمر.

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