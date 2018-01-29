اعتقال المئات في تركيا لإخماد الغضب من معركة عفرين

السلطات التركية تعتقل 311 شخصا بسبب تعليقاتهم على الإنترنت وانتقادهم للعملية العسكرية التي تشنها بلادهم ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

العرب

أردوغان مهددا: من يستجيب لدعوات التظاهر سيدفع 'ثمنا باهظا'

أنقرة - اعتقلت السلطات التركية 311 شخصا للاشتباه بنشرهم "دعاية إرهابية" بشأن عملية أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، وفق ما أفادت وزارة الداخلية، الاثنين.

وأودع المشتبه بهم الحبس منذ أن انطلقت العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية بتاريخ 20 يناير.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية "إرهابية" وتؤكد أنه فرع لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض حركة تمرد منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية. وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني على أنه تنظيم إرهابي.

وتهدف العملية التي تشارك فيها فصائل من المعارضة السورية مدعومة بقوات برية وغطاء جوي تركي إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من جيب عفرين في سوريا قرب الحدود التركية.

ومع أن وزارة الداخلية لم تذكر تفاصيل بشأن اعتقالات، جرت عمليات دهم في كافة أنحاء البلاد من أزمير الواقعة على بحر إيجيه وصولا إلى أغدير ووان شرقا.

وأعربت مجموعات حقوقية عن قلقها مجددا بشأن حرية التعبير في تركيا. والأسبوع الماضي، نددت منظمة حقوقية دولية بـ"عدم قبول (أنقرة) لأي نقد".

ومنذ انطلاق العملية مطلع الأسبوع الماضي، تتواتر التقارير بحدوث حملات اعتقالات شملت صحفيين يعارضون التحركات العسكرية الحكومية ضمنهم الكاتبة والناشطة نرجان بيصل، وإن كان جرى إطلاق سراح بعضهم.

كما أن من بين الموقوفين أعضاء بحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

في غضون ذلك، أفاد حزب الشعوب بأن مجهولين هاجموا مكاتبه في منطقة بندك بمدينة اسطنبول وأشعلوا فيها النار.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الوحدة الوطنية في ما يتعلق بالعملية محذرا من أن كل من يستجيب لدعوات التظاهر سيدفع "ثمنا باهظا".

من جهته، حث الناطق باسم الرئيس إبراهيم كالين، المواطنين والإعلام على توخي الحذر من "الأخبار والصور والثرثرة الكاذبة والمشوهة والاستفزازية".

وتعتقد السلطات أن هناك محاولة تضليل متعمدة خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تستخدم صور تم "التلاعب" بها أو التقاطها خلال نزاعات أخرى ويتم تقديمها على أنها جزء من العملية الحالية.

وتم كذلك اعتقال مسؤولين محليين من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد مع انتقاد الحزب للعملية التي اعتبرها "اجتياحا".

وفي رسالة موجهة، الاثنين، إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، دعا حزب الشعوب الديمقراطي "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقفها (العملية التركية في عفرين)".

وقال مسؤول في الحزب لوكالة فرانس برس إن 209 من أعضائه اعتقلوا على خلفية اتهامات بنشر "الدعاية الإرهابية" و"تحريض الناس على الكراهية والعدائية" منذ انطلاق العملية.

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني وهو ما ينفيه.