الاثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10884

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10884

مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة القمة الأفريقية الثلاثين

رئيس الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته ألفا كوندي يشدد على رفض القارة الأفريقية محاولات التدخلات الخارجية.

العرب  [نُشر في 2018/01/29، العدد: 10884، ص(5)]

العمل على تعزيز الوقاية من الصراعات والنزاعات بالقارة السمراء

أديس أبابا - انطلقت الأحد، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا جلسة افتتاح القمة الأفريقية الثلاثين، وسط تحديات إرهابية كبيرة تعصف بالقارة، خاصة مع انتشار الجماعات المتشددة في عدد من الدول.

وكانت الأزمات والنزاعات التي تواجهها القارة، واحدة من أولويات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي في جدول الأعمال، على غرار الفوضى في ليبيا وأفريقيا الوسطى والمجموعات المتشددة في بعض أطراف الساحل والمشاكل في جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون ونيجيريا ومالي.

وتأتي أشغال القمة بعد إعلان انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (اميصوم) بحلول نهاية ديسمبر 2020 من هذا البلد الذي تدميه اعتداءات المتشددين، فيما تحوم شكوك كبيرة حول قدرة القوات الصومالية على فرض الأمن بقواها الذاتية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة الدولية تعمل مع الاتحاد الأفريقي على “تعزيز الوقاية” من الصراعات والنزاعات بالقارة السمراء.

وأضاف غوتيريش في كلمة له خلال افتتاح القمة الأفريقية “نعمل على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي في مجالي السلم والأمن وبذل الجهود لتعزيز الوقاية من الصراعات والنزاعات”.

وأعرب عن دعمه للاتحاد الأفريقي في مسعاه لإيجاد تمويل مستدام لعمليات حفظ السلام في القارة، مشددا على ضرورة العمل مع القارة الأفريقية لمجابهة تغير المناخ والهجرة غير الشرعية.

وقال مفوض السلم والأمن الأفريقي، إسماعيل شرقي، إن قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي المقررة السبت المقبل، ستخصص لمكافحة الإرهاب في القارة، مؤكدا أن القمة ستتركز على كيفية التعامل مع الجماعات المتشددة وضرورة تجفيف منابع تمويلها.

وشدد مفوض الاتحاد الأفريقي موسى فقي على ضرورة تعزيز مستوى التضامن بين الدول الأفريقية والعمل على وقف الاعتداءات ضد المهاجرين، قائلا “يتعين بذل المزيد من الجهد لوقف هذه المعاناة”.

وتطرق المفوض الأفريقي إلى الأوضاع في الكنغو والصومال ومالي وليبيا وإقليم الصحراء، وقال إن المرحلة الحالية تجعل القارة أمام خيارين، فإما التقدم وإما الفشل، فيما شدد رئيس الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته، ألفا كوندي، على رفض القارة الأفريقية محاولات التدخلات الخارجية.

:: اقرأ أيضاً

المجلس الجنوبي يحسم الوضع في عدن ويستبعد سلطة هادي والإصلاح

إيران تدفع ثمن تعجّلها لدخول مرحلة ما بعد داعش مبكرا

الولايات المتحدة خلف وقف التصعيد السوداني ضد مصر

ممنوعات حماس: لا جمهور نسائيا في مباريات الكرة

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

وصول تعزيزات عسكرية إلى المجلس الجنوبي في عدن

2018-01-29

ترامب 'عبقري متزن' يغرد أحيانا وهو في السرير

2018-01-29

داعش يتبنى الهجوم على أكاديمية عسكرية في كابول

2018-01-29

السيسي: صوتنا واحد بخصوص ملف سد النهضة

2018-01-29

حمة الهمامي: مزاج الشعب التونسي لا يزال ثوريا

2018-01-29

السعودية تخلق فرص عمل لمواطنيها بحصر العمل في 12 مهنة

2018-01-29

اعتقال المئات في تركيا لإخماد الغضب من معركة عفرين

2018-01-29

الاتحاد الأوروبي نحو إلزام بريطانيا بقوانينه لعامين بعد بريكست

2018-01-29

ارتفاع حصيلة قتلى عفرين غداة التصعيد التركي في المنطقة

2018-01-29

طائرات 'بلاك هوك' الأميركية تعزّز أمن الحدود في الأردن

2018-01-29

:: اختيارات المحرر

'بقرة مثالية' تكلف بيل غيتس ثروة

ريز ويذرسبون بثلاث أرجل

مصور متقاعد يحول مخلفات الكرتون إلى قطع فنية

سباق القوارب في كرنفال البندقية

أسطورة أورفيوس ويوريديس في ثوب معاصر

القلق مرض العصر الذي لا يحظى بالعلاج

وقفة تضامنية مع أربعة صحافيين متهمين بتسريب معلومات في الرباط

شخصيتك تحدد عطرك المناسب

النصر السعودي يضم الفرجاني ساسي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا