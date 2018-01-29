أبرز تغريدات العرب: صحتي تتحسن ولا أشعر بالوحدة أبدا مع الكتب

العرب

jamalon@

قالت: أدفع ثلث مرتبي لشراء الكتب سألوها: لماذا؟

أجابت: صحتي تتحسن ولا أشعُر بالوحدة أبداً مع الكُتب!

*قارئة من العراق في مكتبة عامة.

dalaaalmoufti@

تويتر لم يعد يحتمل.. أضع تغريدة تأتيني شتائم وإهانات أضع نصائح تصلني بذاءات. أضع دبكة تنهال الإهانات بحق كل الشعوب العربية. الأمر أصبح لا يطاق...

MansouraEzEldin@

الابتعاد عن مسودة رواية تكتبها لفترة ثم العودة إليها له مفعول السحر، إذ يجعلك تشرّحها كما لو كانت لكاتب غيرك..

mayousfi@

الشخص المَرِح لا يعطيك عمقَه، يعطيك ما يُفرحك فتظنّه مسطَّحاً. إنه يشبه المهرّج؛ ألَمُه هو جانبُه المخفي: انْكشْه وسوف يبكي.

uae_shahrazad@

تباً للأغاني.. تسرقك من نفسك، تصطحبك إلى الماضي، تذكرك بما تناسيت، تصيبك بالحزن، تعيد لك الزمان، تكرر لك اللحظة، تفجر بك الحنين.

FahadRashedBlog@

احتفظ التاريخ بأسماء أدباء كتبوا في ظروف قاهرة في دول فقيرة ودكتاتورية ومجتمعات غير متسامحة، ومع ذلك كتبوا بضمائرهم قبل أن يكتبوا بأقلامهم، فحرّكوا الساكن.

nabi_widad@

لطالما كانت مشكلة تركيا "في الوجود الكردي"، في الهواء الذي يتنفسهُ، في الطبيعة التي يحتفي بها، من يؤيد الوحشية التركية في عفرين هو أكثر عفونة من الدكتاتور التركي الصغير.

samerabuhawash@

لا نريد الاعتراف بأننا نحب الأشجار والزهور لأنها جميلة، وبلا روح. تكفي الشراسة العرضية في تقشير برتقالة، بصرف النظر عن الطريقة أو الأداة.

Sp_Fr_Di@

الوردة لا تموت إذا وضعتها في صندوق، لكنها تبحث عن فتحة الضوء. الوردة تعطي نفسها فرصة، وتبحث عن النجاة. هي تعرف أنه ما زال هناك شيء لتنمو من أجله.

ZiadAbabneh@

شيء محزن جدا أن تسمع أحد النواب يقول لرئيس الحكومة "والله احنا بنحبك بس بالله عليك اترك الدواء ولا ترفع سعره"... هل من أجل هذا تم انتخابكم كممثلين للشعب!؟ #الأردن.

AL3TEEBE_MERiAM@

سكوتكِ عن مجرم لن يجعلك عظيماً إلا في عيونِ ذلك المجرم.. ستبدو صيداً عظيماً له.. لا وجودَ لمجرمٍ يحترم ضحاياه الذين يسلمون رقابهم له.. لا تصدقي هذا الهراء صديقتي المرأة.

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elonmusk@ إيلون ماسك مهندس ومخترع