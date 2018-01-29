الاثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10884

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10884

أبرز تغريدات العرب: صحتي تتحسن ولا أشعر بالوحدة أبدا مع الكتب

العرب  [نُشر في 2018/01/29، العدد: 10884، ص(19)]

jamalon@

قالت: أدفع ثلث مرتبي لشراء الكتب سألوها: لماذا؟

أجابت: صحتي تتحسن ولا أشعُر بالوحدة أبداً مع الكُتب!

*قارئة من العراق في مكتبة عامة.

dalaaalmoufti@

تويتر لم يعد يحتمل.. أضع تغريدة تأتيني شتائم وإهانات أضع نصائح تصلني بذاءات. أضع دبكة تنهال الإهانات بحق كل الشعوب العربية. الأمر أصبح لا يطاق...

MansouraEzEldin@

الابتعاد عن مسودة رواية تكتبها لفترة ثم العودة إليها له مفعول السحر، إذ يجعلك تشرّحها كما لو كانت لكاتب غيرك..

mayousfi@

الشخص المَرِح لا يعطيك عمقَه، يعطيك ما يُفرحك فتظنّه مسطَّحاً. إنه يشبه المهرّج؛ ألَمُه هو جانبُه المخفي: انْكشْه وسوف يبكي.

uae_shahrazad@

تباً للأغاني.. تسرقك من نفسك، تصطحبك إلى الماضي، تذكرك بما تناسيت، تصيبك بالحزن، تعيد لك الزمان، تكرر لك اللحظة، تفجر بك الحنين.

FahadRashedBlog@

احتفظ التاريخ بأسماء أدباء كتبوا في ظروف قاهرة في دول فقيرة ودكتاتورية ومجتمعات غير متسامحة، ومع ذلك كتبوا بضمائرهم قبل أن يكتبوا بأقلامهم، فحرّكوا الساكن.

nabi_widad@

لطالما كانت مشكلة تركيا "في الوجود الكردي"، في الهواء الذي يتنفسهُ، في الطبيعة التي يحتفي بها، من يؤيد الوحشية التركية في عفرين هو أكثر عفونة من الدكتاتور التركي الصغير.

samerabuhawash@

لا نريد الاعتراف بأننا نحب الأشجار والزهور لأنها جميلة، وبلا روح. تكفي الشراسة العرضية في تقشير برتقالة، بصرف النظر عن الطريقة أو الأداة.

Sp_Fr_Di@

الوردة لا تموت إذا وضعتها في صندوق، لكنها تبحث عن فتحة الضوء. الوردة تعطي نفسها فرصة، وتبحث عن النجاة. هي تعرف أنه ما زال هناك شيء لتنمو من أجله.

ZiadAbabneh@

شيء محزن جدا أن تسمع أحد النواب يقول لرئيس الحكومة "والله احنا بنحبك بس بالله عليك اترك الدواء ولا ترفع سعره"... هل من أجل هذا تم انتخابكم كممثلين للشعب!؟ #الأردن.

AL3TEEBE_MERiAM@

سكوتكِ عن مجرم لن يجعلك عظيماً إلا في عيونِ ذلك المجرم.. ستبدو صيداً عظيماً له.. لا وجودَ لمجرمٍ يحترم ضحاياه الذين يسلمون رقابهم له.. لا تصدقي هذا الهراء صديقتي المرأة.

تابعوا

elonmusk@

إيلون ماسك

مهندس ومخترع

:: اقرأ أيضاً

الإشاعة.. مناسبة لتصفية الحسابات وبث الفوضى

إنستغرام أداة الصحافيين لنقل الإحساس بالحدث إلى المستخدمين

سور الإنترنت العظيم في الصين لا يخترق

هاشتاغ اليوم: تجريم_الفنيلة_والسروال في السعودية

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

وصول تعزيزات عسكرية إلى المجلس الجنوبي في عدن

2018-01-29

ترامب 'عبقري متزن' يغرد أحيانا وهو في السرير

2018-01-29

داعش يتبنى الهجوم على أكاديمية عسكرية في كابول

2018-01-29

السيسي: صوتنا واحد بخصوص ملف سد النهضة

2018-01-29

حمة الهمامي: مزاج الشعب التونسي لا يزال ثوريا

2018-01-29

السعودية تخلق فرص عمل لمواطنيها بحصر العمل في 12 مهنة

2018-01-29

اعتقال المئات في تركيا لإخماد الغضب من معركة عفرين

2018-01-29

الاتحاد الأوروبي نحو إلزام بريطانيا بقوانينه لعامين بعد بريكست

2018-01-29

ارتفاع حصيلة قتلى عفرين غداة التصعيد التركي في المنطقة

2018-01-29

طائرات 'بلاك هوك' الأميركية تعزّز أمن الحدود في الأردن

2018-01-29

:: اختيارات المحرر

'بقرة مثالية' تكلف بيل غيتس ثروة

ريز ويذرسبون بثلاث أرجل

مصور متقاعد يحول مخلفات الكرتون إلى قطع فنية

سباق القوارب في كرنفال البندقية

أسطورة أورفيوس ويوريديس في ثوب معاصر

القلق مرض العصر الذي لا يحظى بالعلاج

وقفة تضامنية مع أربعة صحافيين متهمين بتسريب معلومات في الرباط

شخصيتك تحدد عطرك المناسب

النصر السعودي يضم الفرجاني ساسي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا