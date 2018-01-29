الاثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10884

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الاثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10884

هاشتاغ اليوم: تجريم_الفنيلة_والسروال في السعودية

طرح مشروع نظام في مجلس الشورى يجرم الظهور في الأماكن العامة بالملابس الداخلية وغير المحتشمة يثير حالة من الجدل والسخرية بين المغردين السعوديين.

العرب  [نُشر في 2018/01/29، العدد: 10884، ص(19)]

مطالب باحترام الذوق العام

الرياض - تصدر الأحد هاشتاغ #تجريم_الفنيلة_والسروال الترند السعودي على تويتر مثيرا حالة من الجدل والسخرية بين المغردين بعد طرح مشروع نظام في مجلس الشورى يجرم الظهور في الأماكن العامة بالملابس الداخلية وغير المحتشمة.

والمشروع المقترح لحماية نظام الذوق العام، مقدم من عضو الشورى فايز عبدالله الشهري، أكد حريّة الفرد والمجتمع في الترفيه وممارسة الأنشطة والتعبير في الأماكن والمرافق العامة، شرط ألا يتعارض ذلك مع الذوق العام والأنظمة الأخلاقية والآداب العامة. وقال مغرد:

24_KSA_Z_‏KHALED@

أنا كمواطن أو مواطنة ماذا سنستفيد من: #تجريم_الفنيلة_والسروال، الذي يحرمني من حريتي ويجرمني وأنا ما ألحقت الضرر بأحد، يا ليتنا نسعى لتطبيق القوانين المهمة؛ قانون التحرش وقانون التعنيف وقانون حماية الأطفال وغيرها من القوانين المهمة للمجتمع وفيها تعدّ على حريات الآخرين.

وكتب آخر:

7_khalidalsair@

ما دمتم طالبتم الشباب بالستر ومن يخالف ذلك تصدر في حقه عقوبة بالسجن 60 يوما وهذا شيء جيد، عليه نطالب بتوحيد العباءات للنساء باللون الأسود ومن تخالف ذلك تصدر في حقها مخالفة.

وتهكم مغرد:

95algarni_m@

مجتمع أنثوي، أين حقوق الرجل واين المساواة؟ #تجريم_الفنيلة_والسروال.

وقالت مغردة:

94860435nour@

تجريم_الفنيلة_والسروال، للعلم يجب احترام الذوق العام أنت ياللي تطلع الشارع باللباس الداخلي أو أنت ياللي تروح المسجد بقميص النوم منظر بعيد عن الرقي والتحضر!

وقال معلق:

2011eed7wa@

تجريم_الفنيلة_والسروال، بالرغم من بشاعة منظر من يلبس هذا اللباس في الشارع وقلة المروءة عند من يخرج به، لكن المنع ليس حلا أبدا، بل قد يصبح مرغوبا عند المراهقين أكثر! الحل سيتكفل به الزمن القادم حين يكون للمرأة حضور في الحياة العامة فستنتهي أو ستقل كل السلوكيات المتخلفة.

‏وتهكم ساخر من القرار:

__5r1@

تجريم_الفنيلة_والسروال.أثبتت دراسة أن الذين يفضلون ارتداء الملابس البيضاء هم أشخاص يتميزون بشدة الإخلاص والوفاء. من دون تصفيق يا عيال.

وقال آخر:

03z3z@

إن صح الخبر.. فصاحب القرار يعشق كرفتة (ربطة العنق) لباس الغرب! وظفنا يا أبوكرفتة.. هذه نهاية التجنيس #خريجيون_ومطلبنا_الوظيفة. #تجريم_الفنيلة_والسروال.

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