الاثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10884

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الاثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10884

شخصيتك تحدد عطرك المناسب

خبير العطور الألماني مارتن روبمان يقول إنه ينبغي ألا تختار المرأة العطر لمجرد أن شكل قنينة العطر يروق لها.

العرب  [نُشر في 2018/01/29، العدد: 10884، ص(21)]

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برلين - تقع المرأة في حيرة من أمرها عند اختيار العطر بسبب التنوع الكبير في متاجر العطور. وتعد طبيعة الشخصية معيارا رئيسيا لاختيار العطر المناسب؛ حيث يختلف العطر المناسب للمرأة الرومانسية عن العطر المناسب للمرأة الرياضية.

وقال خبير العطور الألماني مارتن روبمان إنه ينبغي ألا تختار المرأة العطر لمجرد أن شكل قنينة العطر يروق لها، وإنما ينبغي عليها تقسيم العطور إلى فئات رئيسية، مثل وردية وخشبية وشرقية ومنعشة. وبعد ذلك يتم تقسيم العطور إلى فئات فرعية؛ فعلى سبيل المثال يتم تقسيم العطور الوردية إلى الفئات الفرعية التالية: وردية منعشة أو وردية كالبودرة أو وردية شرقية.

وأضاف روبمان أنه ينبغي حينئذ اختيار العطر تبعا لطبيعة الشخصية؛ فالمرأة الرومانسية الحالمة يغازلها عطر وردي كالبودرة، أما المرأة الرياضية فيداعبها عطر وردي منعش. كما يمكن للمرأة ذات الشخصية القوية والواثقة من نفسها اختيار عطر رجالي قوي.

ومن جانبها، أكدت بوابة الجمال “هاوت.دي” الألمانية أن نسبة تركيز العطر تلعب أيضا دورا مهما في اختيار العطر المناسب، مشيرة إلى أنه إلى جانب العطر يوجد أيضا ماء العطر وماء التواليت وماء الكولونيا.

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