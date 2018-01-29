مهمة غير اعتيادية تنتظر جميلة العرب في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة اجتمعت فتيات جميلات من أصول عربية مقيمات في الولايات المتحدة كي يتنافسن على لقب الملكة بعد عملية اختيار تختلف كليا عن مسابقات الجمال المعمول بها في بلدان العالم.

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تمثيل المرأة العربية كان هدف إيناس العوام

أريزونا- توجت السورية إيناس العوام ملكة جمال العرب بالولايات المتحدة الأميركية لعام 2018، حيث قامت بتتويجها ملكة جمال العرب لعام 2017 السورية بيان طالب وذلك على مسرح مركز الفنون بولاية أريزونا الأميركية.

والمتوجة إيناس أميركية الجنسية سورية الأصل، حاصلة علي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال ودرجة الماجستير في الاقتصاد الدولي، وتجيد القراءة والكتابة والتحدث باللغة العربية والإنكليزية.

وقد ولدت بمحافظة السويداء في جنوب سوريا وأمضت عشر سنوات بالمملكة العربية السعودية قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 2006.وتهوى ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة رياضة اليوغا والسفر والغناء، حيث صدرت لها ثلاث أغان خلال الأشهر الستة الماضية.

وخلال حملها للقب أعلنت العوام عن عزمها تخصيص مجهوداتها لخدمة النساء والأطفال واللاجئين العرب في مختلف مناطق العالم. وتقول إن هدفها من المشاركة لم يكن الفوز، إنما غايتها أن تمثل المرأة العربية الحديثة “بهدف محاولة تغيير الصورة النمطية للمرأة العربية التي يتم قمعها، وفي نفس الوقت العمل على تغيير هذا القمع الموجود فعليا في بعض أجزاء العالم العربي والشرق الأوسط”.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تتوج فيها مشاركة سورية بهذا اللقب، حيث حملت اللقب خلال العامين الماضيين بيان طالب. ولقبت اللبنانية غنوة الشمالي من ولاية كاليفورنيا بلقب الوصيفة الأولى، والفلسطينية نورا أبودان من ولاية يوتا بلقب الوصيفة الثانية، وتحصلت لينا مكوير من ولاية فلوريدا على لقب ملكة المواهب لتفوقها المتميز في الغناء. كما فازت المصرية هدير حرفوش بتصويت الجمهور.

وضمت المسابقة 20 فتاة من أصول عربية مختلفة، منهن 5 فلسطينيات و3 سوريات ومثلهن لبنانيات وصومالية واحدة ومصرية واحدة و3 عراقيات و4 مغربيات. وتختلف مسابقة ملكة جمال العرب بالولايات المتحدة عن غيرها من المسابقات، حيث لا تشترط مقاييس للجسد ولا ترتدي المتسابقات لباس البحر، ولكن بدَلاً عنه يتم عرض الزي الوطني لكل متسابقة.

كما أن اختيار لجنة التحكيم يتركز على الشخصية واللباقة والمعلومات العامة والتعليم وأسلوب الحياة والمواهب والقدرات الشخصية ومدى الاندماج في خدمة المجتمع. وأحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حفل تتويج ملكة جمال العرب. كما تضمن الحفل عرضا لرقصة التنورة المصرية قام بها الفنان المصري ياسر درويش، وغنى الفنان العراقي بشار القيسي أحدث أغانيه مع عرض للرقص الشرقي.

وصرح المخرج والمنتج العالمي أشرف الجمل، المصري المقيم بالولايات المتحدة الأميركية -وهو رئيس المنظمة العربية الأميركية القائمة على تنظيم هذه المسابقة- بأن الهدف الأساسي من هذه المسابقة هو تتويج فتاة ذات قدرات خاصة لتمثيل المرأة العربية حول العالم والقيام بمهام خيرية في مجالات دعم اللاجئين العرب والأطفال والمرأة والأيتام والشيوخ والمرضى.

كما أنها تقوم بزيادة ترابط الجيل الثاني من العرب الأميركيين ببلادهم الأم وثقافتهم العربية، وتصحيح مفهوم الثقافة العربية لدى الأميركيين وتغيير المفهوم الخاطئ عن المرأة العربية الذي يقدمه الإعلام الأميركي. وأكد الجمل أن هذه الأهداف قد تحققت جميعها بالفعل منذ أعوام حيث لاقت مسابقة ملكة جمال العرب بأميركا اهتماماً كبيراً غير متوقع من جميع وسائل الإعلام الأميركية.