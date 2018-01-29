الاثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10884

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الاثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10884

ميسي: برشلونة على المسار الصحيح

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يقول إن فريقه برشلونة 'على المسار الصحيح' وهدفه في فصل الربيع سيكون 'محاولة الفوز بكل شيء'.

العرب  [نُشر في 2018/01/29، العدد: 10884، ص(23)]

نحو طريق الأهداف

برشلونة (إسبانيا)- قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن فريقه برشلونة “على المسار الصحيح” هذا الموسم لتحقيق ثلاثية جديدة في الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأن هدفه في فصل الربيع سيكون “محاولة الفوز بكل شيء”.

وقال “البعوضة” في حدث ترويجي لصانع تجهيزاته الرياضية في برشلونة “الهدف هو نفسه في كل موسم، محاولة الفوز بكل شيء”.

وعن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي أحرزها غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الخامسة في 2017، ليتساويا بخمسة ألقاب في قمة الترتيب، أجاب “لقد قلت ذلك من قبل، لا أهدف إلى الجوائز الفردية، بل إلى إحراز كل الألقاب. آمل في إنهاء (هذا الموسم) بأفضل طريقة. نحن على المسار الصحيح”.

وبدأت الصحف المحلية تتطرق إلى احتمال إحرازه ثلاثية جديدة في العقد الحالي على غرار عامي 2009 و2015. وتابع ميسي “لحسن الحظ، تسير الأمور على ما يرام”.

وأشاد ميسي بمدربه إرنستو فالفيردي الذي يشرف على النادي الكتالوني منذ مطلع الموسم الحالي، بعد فترة رضخ فيها برشلونة لغريمه المدريدي في نهاية عهد المدرب السابق لويس إنريكي. وأوضح الدولي الأرجنتيني “كان المدرب الجديد واضحا منذ البداية. قال ما يتوقعه منا، فتأقلمنا مع ذلك. لم يكن ذلك مختلفا كثيرا عما كنا نقوم به سابقا. أتاح لنا أن نكون أكثر قوة في الدفاع والمقدمة، نملك لاعبين ذوي نوعية عالية لصنع الفارق”.

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