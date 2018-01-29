ريز ويذرسبون بثلاث أرجل

النجمتان ريز ويذرسبون وأوبرا وينفري تقبلتا صورتين لهما نشرتهما مجلة فانيتي فير تظهر فيها الأولى بثلاثة أرجل فيما تظهر الثانية بثلاثة أياد.

العرب

'دعابة'

هوليوود (الولايات المتحدة)- طلبت نجمة هوليوود الشهيرة الممثلة ريز ويذرسبون من معجبيها تقبلها كما هي، بعد أن “كشفت مجلة فانيتي فير أن لديها ثلاث أرجل”.

بالطبع، جاءت دعابة ويذرسبون بعد صورة نشرتها مجلة فانيتي فير تظهر فيها الممثلة بثلاث أرجل، ولزميلتها الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري ثلاث أياد.

وتنشر مجلة فانيتي فير كل عام صورة لنجوم هوليوود تُلتقَط خلال موسم الجوائز.

وكانت صورة ويذرسبون هذا العام مع 12 نجما سينمائيا آخر هي صورة الموسم التي التقطتها صحافية شؤون هوليوود في المجلة آني ليبوفيتز.

لكن المجلة الفنية الشهيرة، قالت إن الصورة تظهر فيها بطانة الفستان الذي كانت ترتديه ويذرسبون وليست ساقها.

لكن الأمر لم يبد مقنعا لأن ويذرسبون لم تكن الوحيدة التي وجدت لديها طرفا زائدا، فقد ظهرت أوبرا وينفري هي الأخرى بيد ثالثة.

ففي صورة مختلفة تجمع النجمتين -وقد حذفت من موقع المجلة الإلكتروني فيما بعد- بدت وينفري بثلاث أياد.

وقد تحلت النجمتان بحس الفكاهة وتقبلتا الموضوع على أنه دعابة.

وحاولت فانيتي فير أن تتماشى مع تقبل النجمتين للصور كدعابة وقالت “كيف تتوقعون من أوبرا وينفري أن تستطيع خلط الأشياء وقلب الموازين بيدين اثنتين فقط؟”.

وقد عمدت المجلة إلى إزالة الممثل جيمس فرانكو من عددها الإلكتروني المخصص لتغطية موسم الجوائز في هوليوود بعد أن أجرت معه مقابلة والتقطت صورا له.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن وجهت اتهامات لفرانكو بسوء السلوك والتحرش الجنسي من قبل خمس نساء.