الاثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10884

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الاثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10884

شتوتغارت الألماني يطيح بمدربه فولف

نادي شتوتغارت المتعثر في الدوري الألماني لكرة القدم يفسخ تعاقده مع المدرب هانيس فولف بعد خسارة الفريق سبع مرات في آخر ثماني مباريات.

العرب  [نُشر في 2018/01/29، العدد: 10884، ص(23)]

اخفاقات متتالية

شتوتغارت (ألمانيا) - قرر نادي شتوتغارت المتعثر في الدوري الألماني لكرة القدم فسخ تعاقده مع المدرب هانيس فولف.

وقال مايكل ريشكه مدير الكرة لشتوتغارت إن قرار الإطاحة بفولف جاء بعد خسارة الفريق سبع مرات في آخر ثماني مباريات. وجرى التوصل إلى القرار بعد حديث مع المدرب فولف وذلك في أعقاب الهزيمة أمام شالكه بهدفين دون رد.

ولم يكشف شتوتغارت عن أي مرشحين لخلافة فولف في تدريب الفريق الذي حصد 20 نقطة من أول عشرين مباراة في الموسم الحالي من البوندسليغا محتلا المركز الخامس عشر.

وتولى فولف تدريب شتوتغارت في سبتمبر 2016 خلفا لجوش لوهوكاي، وقاد الفريق للصعود إلى البوندسليغا بعد الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، لكن الفريق يعاني إذ يبعد بثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

كما خرج شتوتغارت من كأس ألمانيا بعد هزيمته أمام ماينز 1-3 الشهر الماضي. وذكر شتوتغارت في بيانه “بعد محادثات مكثفة تواصلت ساعات طويلة لتحليل الوضع الرياضي الراهن، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بعدم استمرار هانيس فولف في منصب المدير الفني لشتوتغارت”.

وودع فولف أعضاء الفريق وسيتم الاستقرار على خليفته في غضون الأيام القليلة المقبلة. وقال ريشكه “أجرينا محادثات مكثفة ومؤثرة مع فولف عقب المباراة”. وأوضح ريشكه “الخطر كبير للغاية في فريقنا حيث لم نعد قادرين على تجاوز هذا الوضع والعودة إلى طريق النجاح”.

وتابع “لم يرغب أي منا في الوصول إلى تلك الوضعية، وكنا نأمل كثيرا أن نواصل التعاون مع هانيس، لأنه مدرب استثنائي وشخصية رائعة”.

ويلتقي شتوتغارت في المباراة المقبلة مع مضيفه فولفسبورغ الذي يمتلك 20 نقطة أيضا، وهو واحد من سبعة أندية في البوندسليغا أقدمت على تغيير مدربها هذا الموسم. وأشار فولف إلى أن تجربته مع شتوتغارت “لا يمكن نسيانها”. وأضاف “لسوء الحظ خلال الأسابيع القليلة الماضية لم تكن النتائج ولا الأداء على النحو المأمول”. وختم بالقول “لهذا السبب توصلنا بشكل صريح ومحترم مع القائمين على النادي لضرورة إنهاء التعاون بيننا”.

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