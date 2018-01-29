لابورت.. سلاح غوارديولا القادم

مانشستر سيتي يقترب من إعلان ضم مدافع أتلتيك بيلباو إيميريك لابورت، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 57 مليون إسترليني.

العرب

تعزيز الدفاع

مانشستر (إنكلترا) - يقترب مانشستر سيتي من إعلان ضم مدافع أتلتيك بيلباو إيميريك لابورت، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 57 مليون إسترليني، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه الباسكي، ليصبح المدافع الفرنسي ثاني أغلى مدافع في العالم بعد مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك.

التعاقد مع لابورت، جاء بعد فشل الـ”سيتيزينز” في ضم الهولندي فان دايك، علما بأن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا يضم حاليا مجموعة من المدافعين الأكفاء.

ويتساءل الكثيرون عن السبب وراء إصرار غوارديولا على ضم مدافع جديد، خصوصا وأن مراكز أخرى على أرض الملعب تحتاج إلى التعزيز مثل الظهير الأيسر ولاعب الارتكاز.

ويبدو “بيب” غير را ض حتى هذه اللحظة عن أداء دفاعه هذا الموسم، رغم تصدره مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز حتى هذه اللحظة بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر يونايتد. ويعتبر لابورت واحدا من أهم اكتشافات أكاديمية أتلتيك بيلباو الشهيرة في السنوات الأخيرة، بعد انضمامه إلى النادي الباسكي في سن الخامسة عشرة قادما من الفريق الفرنسي المتواضع سبورتنغ يونيون أغن.

شهرة واسعة

خاض لابورت (23 عاما) أول مباراة له مع الفريق الأول لبيلباو عام 2012، وسرعان ما وقع عقدا احترافيا مع النادي، وبدأ اللاعب يكتسب شهرة واسعة تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، وتم اختياره في الموسم 2013-2014 ضمن التشكيلة المثالية لليغا، ولعب المدافع الفرنسي دورا كبيرا في تخطي برشلونة بكأس السوبر الإسباني عام 2015، التي تعتبر أول لقب يحرزه بيلباو منذ 31 عاما. ويتمتع لابورت بقامة طويلة (191 سم)، ما يجعله قادرا على قطع الكرات العالية أمام منطقة جزاء فريقه بسهولة، وهو يتميّز بتركيزه الشديد طوال 90 دقيقة، ولا يرتكب هفوات مؤثرة.

وعادة ما يشغل لابورت الجانب الأيسر من العمق الدفاعي، لكنه يستطيع أيضا اللعب كظهير أيسر، وظهر ذلك بوضوح مع أتلتيك بلباو، رغم عدم تمتّعه بمهارات فنية رفيعة. وليس واضحا بعد ما إذا كان لابورت سيحظى بمكان أساسي في تشكيلة مانشستر سيتي، لكن الأكيد هو أن غوارديولا سيستعين به في مناسبات كثيرة، وإلا لما دفع 57 مليون إسترليني لشرائه ليصبح أغلى لاعب في تاريخ الفريق.

وعند النظر إلى تشكيلة سيتي، نجد أن العمق الدفاعي يتكوّن من جون ستونز ونيكولاس أوتامندي، فالأول الذي عاد مؤخرا من الإصابة، لم يظهر بشكل جيد في المباريات الأخيرة، وارتكب مجموعة من الأخطاء، لا سيما في المباراة الوحيدة التي خسرها الفريق على الصعيد المحلي أمام ليفربول (3-4). وفي حال رفض غوارديولا التضحية بستونز، وسط تألّق لافت للأرجنتيني أوتامندي، فإن لابورت قد يشغل مركز الظهير الأيسر، حتى عودة الفرنسي بنجامين مندي من الإصابة.

يعتبر لابورت، على المدى البعيد، الشريك المثالي لستونز في دفاع سيتي، دون المساس بمركز أوتامندي الذي يتمتع بروح قتالية عالية وقدرة فائقة على هز الشباك من الكرات الثابتة، ويرى غوارديولا أن قائد الفريق فنسان كومباني لا يملك مستقبلا مع الفريق مع كثرة تعرضه للإصابة، ما يجعل التعاقد مع لابورت منطقيّا بالنسبة إليه.

ولم يعرف بعد ما إذا كان المدافع الفرنسي إيلياكيم مانغالا، سيبحث عن فريق جديد في الأيام المقبلة من الانتقالات الشتوية، في ظل سعيه للمحافظة على أمل المشاركة في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، وربما لن نرى المدافع الشاب توسين أدارابيو في ما تبقى من الموسم الحالي، في حال قرّر مانغالا البقاء.

وداع حزين

تواجد إيميريك لابورت، مدافع أتلتيك بيلباو، في تدريبات الفريق الأحد لتوديع زملائه والجهاز الفني قبل السفر إلى إنكلترا، لإتمام إجراءات انتقاله إلى مانشستر سيتي. وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن اللاعب الفرنسي تواجد في مقر تدريبات الفريق الباسكي لمصافحة زملائه والعاملين في النادي، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي، بعد أن وافقت الإدارة على بيعه منذ أيام.

واستبعد كوكو زيغاندا المدير الفني لبيلباو اللاعب لابورت (23 عاما) من قائمة الفريق، التي خاضت مباراة إيبار الماضية، قبل خروجه بتصريح يشير فيه إلى أن اللاعب لم يكن مهيئا لخوض اللقاء. ويأتي حرص السيتي على ضم مدافع بيلباو قبل انتهاء الميركاتو الشتوي، نظرا لكثرة إصابات قائد الفريق فينسنت كومباني، كما أن الانتظار للصيف سيزيد قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب إلى 70 مليون يورو.