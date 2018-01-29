هل يكون تشيلسي بوابة رونالدو إلى الدوري الإنكليزي

كشفت تقارير صحافية عن أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، قد يعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المقبل، لكن ليس من أجل الانضمام إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد. وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية الأحد، إن كريستيانو يرحب بالعودة إلى الدوري الإنكليزي، لكن هذه المرة قد يرتدي قميص تشيلسي.

العرب

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لندن - لا يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، خاصة بعدما نجح في ضم المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، من نادي أرسنال. وكانت تقارير ربطت رونالدو بالرحيل عن الريال الصيف المقبل؛ بسبب مشاكله مع مصلحة الضرائب الإسبانية، بالإضافة إلى مماطلة إدارة الملكي، في ما يتعلق بطلبه تحسين شروط عقده، وزيادة راتبه السنوي.

وأشارت الصحف الإسبانية إلى أن اهتمام الريال بضم إدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي، قد يسهل عملية رحيل رونالدو إلى ملعب ستامفورد بريدج، لو أدرج الميرنغي، صاحب الـ32 عاما، في صفقة الحصول على الدولي البلجيكي.

وفي نفس السياق، قال مصدر ” انتقال رونالدو إلى تشيلسي سيكون صفقة صادمة، لكننا سنجدها منطقية إذا فكرنا قليلا”. وأضاف “تشيلسي بحاجة إلى دعم الهجوم أكثر، وإذا لم يكن اليونايتد يريد رونالدو فإنه من المستبعد جدا أن يتسبب اللاعب في غضب جماهير فريقه السابق، بالانتقال إلى ليفربول، أو مانشستر سيتي بسبب المنافسة الشديدة والعداوة التاريخية”.

ويرغب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل مؤكد في الرحيل عن ريال مدريد نهاية الموسم الجاري. وأشارت صحيفة “أ س″ الإسبانية إلى أن النجم البرتغالي يتطلع إلى العودة لصفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي وأن ريال مدريد لن يقف عقبة في طريق هذه الرغبة طالما كان العرض المالي المقدم لشرائه مناسبا.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي سيضع شرطا آخر بجانب شروطه المالية، حيث أنه لن يسمح لرونالدو بمغادرة الفريق إلا إذ نجح في التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جرمان الفرنسي. ويشبه هذا الموقف ما حدث مع رونالدو في الموسم الماضي، ولكن الفرنسي كليان مبابي كان هو البديل المنتظر وهو اللاعب الذي انتهى به المطاف أيضا في صفوف باريس سان جرمان.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد كان سيفتح الباب على مصراعيه أمام رونالدو في الموسم الماضي لو كان نجح في خطف النجم الفرنسي الصاعد. وبعد انتقال مبابي إلى باريس سان جرمان لم يسمح ريال مدريد لرونالدو بالرحيل وقدم له وعدا برفع القيمة المالية لأجره السنوي.

أيام كونتي مع تشيلسي أصبحت معدودة بسبب خلافات المدرب مع إدارة النادي اللندني بشأن سياسة البلوز في سوق الانتقالات

ولكن تقاعس فلورينتيو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن تنفيذ هذ التعهد، بالإضافة إلى أسباب أخرى، دفع رونالدو إلى التفكير في الرحيل خلال الصيف المقبل إلى أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد.

وألمحت “أ س″ إلى أن إدارة ريال مدريد تحتفظ بخيار بديل لرونالدو في حال فشلت في التفاوض بشأن الحصول على خدمات نيمار في ظل إصرار ناصر الخليفة، رئيس باريس سان جرمان، على الاحتفاظ باللاعب البرازيلي.

وكان الخليفي قد أكد في وقت سابق أن رحيل نيمار إلى ريال مدريد “أمر مستحيل”. وينوي بيريز، طبقا للصحيفة الإسبانية، استخدام ورقة رونالدو للضغط على إدارة النادي الباريسي، وذلك بإقحام اللاعب البرتغالي في صفقة تبادلية مقابل الحصول على خدمات نيمار.

وأكدت “أ س” من خلال مصادر مقربة من رونالدو أن الأخير يدرك نوايا بيريز وأن مسألة الدفع به في صفقة تبادلية أمر لا يروق له على الإطلاق، مما زاد من دوافعه للرحيل عن ريال مدريد.

في سياق متصل كشفت تقارير صحافية عن أن نادي تشيلسي الإنكليزي، حدد بالفعل المدير الفني الجديد لفريقه الأول، والذي سيتولى المهمة الموسم المقبل خلفا للمدرب الحالي أنطونيو كونتي. وكانت تقارير قالت مؤخرا إن أيام كونتي مع تشيلسي أصبحت معدودة بسبب خلافات المدرب الإيطالي مع إدارة نادي غرب لندن بشأن سياسة البلوز في سوق الانتقالات. ووفقا لصحيفة “أ س” فإن إدارة تشيلسي بقيادة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش ستستهدف التعاقد مع لويس إنريكي المدير الفني السابق للعملاق الإسباني برشلونة، والذي لا يعمل منذ رحيله عن البارسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الأزرق تفضل إنريكي ليس فقط لخبرته وقدرته على قيادة فريق كبير ولكن أيضا لسهولة التعاقد معه، حيث إنه غير مرتبط بعقود مع أي ناد في الوقت الراهن. ورحل إنريكي عن برشلونة في يونيو 2017 بعد أن تولى تدريب البارسا لمدة 3 مواسم قاد فيها الفريق الكتالوني إلى التتويج بالليغا مرتين، ودوري أبطال أوروبا 2015، وكأس إسبانيا 3 مرات. من ناحية أخرى يعتقد خبير الكرة الإسبانية بشبكة سكاي سبورتس، جييم بالاغي، أن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنكليزي، لن ينتقل إلى العملاق الإسباني ريال مدريد في المستقبل القريب. وكانت تقارير قد ربطت كين بالانتقال إلى ريال مدريد، خاصة بعد أن أنهى العام الماضي في صدارة هدافي العالم، ويتوقع بالاغي أن يرحل كين يوما ما عن السبيرز، ولكن ليس في المستقبل القريب.

وقال بالاغي في تصريحات صحافية “أعتقد أن هاري كين سيرحل، وهذا بغض النظر عن بقاء المدرب ماوريسيو بوكيتينو مع توتنهام، أو رحيله إلى ريال مدريد”. وأضاف “الصحافة الإسبانية رشحت هاري كين، ليكون صفقة ريال مدريد الكبيرة القادمة، ولكن في رأيي طالما كريستيانو رونالدو مازال هناك، فإن كين لن ينضم إلى الريال”.

واختتم “هاري كين سيرحل إلى خارج إنكلترا يوما ما، هو نفسه اعترف بذلك، ولكن أعتقد أن الوقت الحالي ليس مناسبا لرحيله عن البريمير ليغ”. يذكر أن تقارير كانت قد ربطت كريستيانو رونالدو بالرحيل عن ريال مدريد نهاية الموسم الجاري، لرفض إدارة الميرينغي الاستجابة لمطلب تحسين شروط عقده وزيادة راتبه.