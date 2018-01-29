'بقرة مثالية' تكلف بيل غيتس ثروة

مؤسس شركة 'مايكروسوفت' يدفع أكثر من 40 مليون دولار مقابل الحصول على بقرة مثالية تقدم من الحليب أربعة أضعاف ما تقدمه البقرة العادية.

العرب

بقرة بيل غيتس 'المثالية'

واشنطن- منح الملياردير بيل غيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت” أكثر من 40 مليون دولار لمؤسسة غير تجارية تنشط في مجال البحوث الوراثية وتطوير لقاحات للماشية.

وذكر موقع “بيزنس إنسايدر” أن المبلغ سيذهب لجامعة إدنبرة في إسكتلندا لتمويل البحوث حول إيجاد جيل من البقر يدر حليبا وفيرا مثل بقر أوروبا، وفي الوقت ذاته يستطيع تحمل حرارة أفريقيا.

وقال غيتس إن “هذه الأموال التي تصرف على المشروع كثيرة، ولكن نحتاج في النهاية إلى الحصول على بقرة مثالية تقدم مِن الحليب أربعة أضعاف ما تقدمه البقرة العادية”.

والهدف النهائي للمشروع هو تزويد البلدان الأفريقية، التي تملك الملايين من الأبقار، بسلالة تتمتع بإنتاجية عالية مثل أبقار أوروبا، لا سيما أن 4 ملايين بقرة تنفق سنويا في أفريقيا بسبب المرض مسببة خسائر بالملايين.

والمشروع يظهر أهمية دور الجامعات في تنمية الاقتصاد، كما يبرز الدور الإيجابي لبعض رجال الأعمال لتدعيم البحث العلمي. يُذكر أن غيتس، الذي يشتهر بأعماله الخيرية، اقترح في وقت سابق إنشاء مزرعة من الأبقار عن طريق التلقيح الاصطناعي.