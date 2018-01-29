ناشرون وكتاب من العالم العربي والغربي في منتدى أبوظبي للنشر

دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي تنظم الدورة الأولى من منتدى أبوظبي للنشر في دورته الأولى، تحت شعار “التحولات والإنجازات في صناعة الكتاب-تجربة الإمارات'.

العرب

حوارات وورشات عمل لتطوير صناعة النشر

أبوظبي - تنظم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الدورة الأولى من منتدى أبوظبي للنشر في دورته الأولى يومي 30 و31 يناير2018، تحت شعار “التحولات والإنجازات في صناعة الكتاب-تجربة الإمارات”، بمشاركة ناشرين وكتاب من العالم العربي والغربي ومختصين في عالم النشر يمثلون مؤسسات ومراكز ومعاهد حول العالم.

ويناقش المنتدى في جلساته الثماني أهمِّ التطوُّراتِ والتحديات التي تواجه النشر في الإمارات على وجه الخصوص والمنطقة بشكل عام، مرتكزا على عدة محاور رئيسية تشمل التأليف والنشر، مع الإضاءة على آخر المستجدات والممارسات في صناعة النشر، بما يتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات.

كما يتضمن المنتدى ورشتي عمل تتناول إحداهما أدب الطفل وتديرها الدكتورة فاطمة حمد المزروعي، وتتطرق الجلسة الثانية إلى صناعة النشر وانعكاسه على المجتمع.

ويهدف المنتدى إلى التأكيد على أنّ النشر والكتاب والثقافة بشكل عام، جميعها أعمدة بناء الأجيال القادمة التي ستتولى مسؤولية النهوض بالمجتمع، خاصة وأن وسيلة النشر كانت لعقود طويلة تعتمد على الطباعة والنشر والكتاب الورقي والصحف والمجلات.