الاثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10884

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10884

ناشرون وكتاب من العالم العربي والغربي في منتدى أبوظبي للنشر

دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي تنظم الدورة الأولى من منتدى أبوظبي للنشر في دورته الأولى، تحت شعار “التحولات والإنجازات في صناعة الكتاب-تجربة الإمارات'.

العرب  [نُشر في 2018/01/29، العدد: 10884، ص(15)]

حوارات وورشات عمل لتطوير صناعة النشر

أبوظبي - تنظم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الدورة الأولى من منتدى أبوظبي للنشر في دورته الأولى يومي 30 و31 يناير2018، تحت شعار “التحولات والإنجازات في صناعة الكتاب-تجربة الإمارات”، بمشاركة ناشرين وكتاب من العالم العربي والغربي ومختصين في عالم النشر يمثلون مؤسسات ومراكز ومعاهد حول العالم.

ويناقش المنتدى في جلساته الثماني أهمِّ التطوُّراتِ والتحديات التي تواجه النشر في الإمارات على وجه الخصوص والمنطقة بشكل عام، مرتكزا على عدة محاور رئيسية تشمل التأليف والنشر، مع الإضاءة على آخر المستجدات والممارسات في صناعة النشر، بما يتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات.

كما يتضمن المنتدى ورشتي عمل تتناول إحداهما أدب الطفل وتديرها الدكتورة فاطمة حمد المزروعي، وتتطرق الجلسة الثانية إلى صناعة النشر وانعكاسه على المجتمع.

ويهدف المنتدى إلى التأكيد على أنّ النشر والكتاب والثقافة بشكل عام، جميعها أعمدة بناء الأجيال القادمة التي ستتولى مسؤولية النهوض بالمجتمع، خاصة وأن وسيلة النشر كانت لعقود طويلة تعتمد على الطباعة والنشر والكتاب الورقي والصحف والمجلات.

:: اقرأ أيضاً

قوة مصر الناعمة لا تستعيدها ندوات لا يحضرها أحد

مهرجان روتردام الـ47 يفتتح فعالياته بفيلم سويدي عن مشكلة اللاجئين

قصة الحب المفقود في يوميات زوجة إمام جامع

فيلم روماني عن تراجيديا القردة ومعاناة الإنسان المقموع

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

وصول تعزيزات عسكرية إلى المجلس الجنوبي في عدن

2018-01-29

ترامب 'عبقري متزن' يغرد أحيانا وهو في السرير

2018-01-29

داعش يتبنى الهجوم على أكاديمية عسكرية في كابول

2018-01-29

السيسي: صوتنا واحد بخصوص ملف سد النهضة

2018-01-29

حمة الهمامي: مزاج الشعب التونسي لا يزال ثوريا

2018-01-29

السعودية تخلق فرص عمل لمواطنيها بحصر العمل في 12 مهنة

2018-01-29

اعتقال المئات في تركيا لإخماد الغضب من معركة عفرين

2018-01-29

الاتحاد الأوروبي نحو إلزام بريطانيا بقوانينه لعامين بعد بريكست

2018-01-29

ارتفاع حصيلة قتلى عفرين غداة التصعيد التركي في المنطقة

2018-01-29

طائرات 'بلاك هوك' الأميركية تعزّز أمن الحدود في الأردن

2018-01-29

:: اختيارات المحرر

'بقرة مثالية' تكلف بيل غيتس ثروة

ريز ويذرسبون بثلاث أرجل

مصور متقاعد يحول مخلفات الكرتون إلى قطع فنية

سباق القوارب في كرنفال البندقية

أسطورة أورفيوس ويوريديس في ثوب معاصر

القلق مرض العصر الذي لا يحظى بالعلاج

وقفة تضامنية مع أربعة صحافيين متهمين بتسريب معلومات في الرباط

شخصيتك تحدد عطرك المناسب

النصر السعودي يضم الفرجاني ساسي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا