متفرقات: كييفو فيرونا الإيطالي يطلب ضمّ السوري رأفت مهتدي

نادي شبيبة الساورة الجزائري يعيّن مدربه السابق كريم خوذة مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا لفؤاد بوعلي المستقيل.

العرب

رأفت مهتدي مصدر قلق دائم للمدافعين

◄ تقدّم نادي كييفو فيرونا الإيطالي بطلب رسمي لنادي الاتحاد السوري، للتعاقد مع مهاجمه الدولي محمد رأفت مهتدي.

وعلم من مصادر خاصة أن أحد كشافي النادي الإيطالي، تابع مهتدي في بطولة آسيا تحت 23 عاما التي اختتمت في الصين، ليصل خطابا رسميا لنادي الاتحاد يطلب شراء اللاعب.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة نادي الاتحاد في طريقه للموافقة على العرض.

ويعتبر رأفت مهتدي من أبرز المهاجمين السوريين الشباب، ورغم عدم تسجيله أي هدف في نهائيات آسيا بالصين، إلا أنه كان مصدر قلق دائم من خلال تحركاته وتسديداته البعيدة.

◄ عيّن نادي شبيبة الساورة وصيف دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، مدربه السابق، كريم خوذة، مديرا فنيا جديدا للفريق، خلفا لفؤاد بوعلي المستقيل.

كان خوذة، أقيل من تدريب شبيبة القبائل قبل نهاية الموسم الماضي، بسبب سوء النتائج.

وشرع خوذة في عمله الأحد، بمعية مساعده سمير زاوي، استعدادا للمباراة التي يلتقي فيها شبيبة الساورة مع ضيفه اتحاد الجزائر الجمعة المقبل، في قمة مباريات دور الستة من مسابقة كأس الجزائر.

وكان بوعلي، أكد السبت، استقالته من تدريب شبيبة الساورة، لفشله في قيادة الفريق إلى تحقيق نتائج جيدة خارج قواعده.