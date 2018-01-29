الاثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10884

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الاثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10884

النصر السعودي يضم الفرجاني ساسي

أهلي جدة يعتزم انتداب مدافع جديد ليخلف النيجيري جوفردي أبوابونا ويرجح أن يكون رامي البدوي مدافع النجم الساحلي ضمن خيارات إدارة الأهلي.

العرب  [نُشر في 2018/01/29، العدد: 10884، ص(22)]

فرجاني ساسي لتعويض المغربي سعد لكرو

الرياض - وضع نادي النصر السعودي، اللمسات الأخيرة على صفقة التعاقد مع فرجاني ساسي، لاعب وسط الترجي التونسي. وعلمت مصادر أن ساسي سيوقّع عقدا مع النصر لمدة ثلاثة مواسم ونصف، اعتبارا من الانتقالات الشتوية الحالية.

وسيعوض ساسي المغربي سعد لكرو، الذي استغنت إدارة النصر عن خدماته، ليصبح عدد المحترفين الأجانب بقائمة (العالمي) 7 لاعبين وهم، البرازيليان برونو أوفيني وليوناردو بيريرا، والمغربي محمد فوزير، والعماني سعد سهيل، والمصري حسام غالي، والليبيري ويليام جيبور الذي اقترب من الرحيل، بالإضافة إلى فرجاني ساسي.

ويعدّ ساسي ثالث لاعب تونسي ينضم إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الشهر، عقب انتقال محمد أمين بن عمر إلى أهلي جدة قادما من النجم الساحلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، والحارس أيمن المثلوثي الذي انتقل إلى نادي الباطن بعد فسخ عقده مع النجم الساحلي

. وسبق لساسي أن خاض تجربة احترافية في صفوف ميتز الفرنسي بعد أن كان لاعبا بفريق الصفاقسي، لكنها لم تستمر كثيرا، حيث قرر العودة إلى تونس من بوابة الترجي.

من جانبها تسعى إدارة أهلي جدة إلى انتداب مدافع جديد ليخلف النيجيري جوفردي أبوابونا قبل 3 أيام فقط من إغلاق باب القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حتى تتمكّن من إرسال القائمة الآسيوية.

وعلمت مصادر أن التونسي رامي البدوي، مدافع النجم الساحلي يتواجد ضمن خيارات إدارة الأهلي في حال تعثّر انضمام قائد منتخب أستراليا مارك ميليغان، لاعب نادي ملبورن فيكتوري، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعتبر البدوي (28 سنة) من المدافعين المميّزين في الكرة التونسية وينتهي عقده مع النجم الساحلي في 2020، ولكن إدارة ناديه لا تمانع انتقاله على سبيل الإعارة بنفس شروط صفقة زميله محمد أمين بن عمر.

وكانت إدارة “الراقي” نجحت قبل أيام في ضمّ بن عمر لاعب وسط النجم الساحلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بمبلغ يقترب من 630 ألف دولار.

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النصر السعودي يضم الفرجاني ساسي

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