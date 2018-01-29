يد تونس تتربع على العرش الأفريقي

المغرب ينهزم أمام أنغولا في مباراة تحديد المركز الثالث، لترافق أنغولا تونس ومصر إلى نهائيات المونديال الذي تستضيفه ألمانيا والدنمارك معا في يناير 2019.

العرب

اللقب القاري العاشر لتونس

ليبرفيل - توجت تونس بطلة لأفريقيا في كرة اليد بعد فوزها على حاملة اللقب مصر 26-24 (الشوط الأول 13-15) في المباراة النهائية السبت في قصر الرياضة في العاصمة الغابونية ليبرفيل.

وثأرت تونس لخسارتها في نهائي نسخة 2016 أمام مصر، وأحرزت اللقب القاري للمرة العاشرة في تاريخها (رقم قياسي)، مقابل 6 مرات لمصر.

واختير التونسي مكرم الميساوي أفضل حارس مرمى في بطولة أفريقيا لليد في الغابون، كما توج مواطنه رفيق باشا بلقب أفضل جناح أيسر.

وضمت التشكيلة المثالية للنسخة 23 من “كان” اليد، إلى جانب الثنائي التونسي، المصري ممدوح هاشم “أفضل لاعب دائرة” وعلي زين “أفضل لاعب”. وحضر الحفل الختامي للبطولة الرئيس الغابوني علي بانغو.

ووجّه رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، برقية تهنئة، إلى نظيره في اتحاد كرة اليد، مراد المستيري، بمناسبة الفوز ببطولة أفريقيا.

وقال الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم “يتقدم وديع الجريء، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، نيابة عن كافة أعضاء المكتب الجامعي بخالص التهاني للجامعة التونسية لكرة اليد، وللمنتخب الوطني، بمناسبة الحصول على كاس أفريقيا، في الغابون، عن استحقاق وجدارة”.

أما الجزائر التي خسرت من ربع النهائي بخسارتها أمام أنغولا 27-29، فتحتل المركز الثاني لجهة عدد الألقاب بسبعة.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، سقط المغرب أمام أنغولا 26-29، لترافق الأخيرة تونس ومصر إلى نهائيات المونديال الذي تستضيفه ألمانيا والدنمارك معا في يناير 2019. ومن المقرر أن تستضيف تونس البطولة الأفريقية المقبلة عام 2020.