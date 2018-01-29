فيدرر يتوج بلقبه السادس في أستراليا

لاعب التنس السويسري يحصد لقبه العشرين في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى ولقبه السادس في ملبورن بعد فوزه على الكرواتي مارين سيليتش.

العرب

ثقة وعزيمة

ملبورن (أستراليا) - توج السويسري المخضرم روجيه فيدرر المصنف الثاني على الصعيد العالمي بلقبه السادس في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

وفاز فيدرر على الكرواتي مارين سيليتش في المباراة النهائية للبطولة. وحصد السويسري لقبه العشرين في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى ولقبه السادس في ملبورن بعد تجربته الناجحة في أعوام 2004 و2006 و2007 و2010 و2017.

وعادل فيدرر الرقم القياسي لعدد ألقاب بطولة أستراليا المفتوحة بإحراز لقبه السادس، ليتساوى مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأسترالي روي إيمرسون، الذي أحرز ألقابه في ملبورن قبل بدء تطبيق نظام الاحتراف عام 1968.

ونجح فيدرر في العام الماضي، في الانفراد بالرقم القياسي لعدد ألقاب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، بإحرازه اللقب الثامن بعد فوزه على سيليتش في النهائي.

وحقق فيدرر فوزه التاسع على سيليتش في عشر مواجهات جمعت بينهما فيما جاء الفوز الوحيد للاعب الكرواتي في عام 2014 عندما أطاح بفيدرر من المربع الذهبي لبطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) في طريقه للفوز باللقب.

ويواصل فيدرر عودته الساحرة إلى عالم العظماء في ملاعب التنس، حيث أحرز سبعة ألقاب في الموسم الماضي كما استهلّ مسيرته في 2018 بالتتويج بأولى بطولات الغراند سلام دون أن يخسر أي مجموعة.

كما فاز فيدرر (36 عاما) بلقبه الثالث في البطولات الكبرى بعد إتمام الخامسة والثلاثين من العمر، علما بأن الأسترالي كين روزويل هو اللاعب الوحيد منذ بدء تطبيق نظام الاحتراف عام 1968، الذي أحرز إحدى الألقاب الكبرى بعد بلوغه الخامسة والثلاثين، بإحرازه لقب بطولة أستراليا المفتوحة عام 1972 وهو في السابعة والثلاثين من عمره.

وفشل فيدرر في معادلة إنجاز الإسباني رافائيل نادال المصنف أول على العالم والنجم السويدي السابق بيورن بورغ في إحراز ألقاب ثلاث بطولات كبرى من دون خسارة أي مجموعة.

من جانبه أصبح سيليتش أول لاعب كرواتي يصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، لكنه عجز عن الفوز بثاني لقب له في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى ليبقى متساويا مع مواطنيه غوران إيفانيسيفيتش وإيفا مايولي اللذين أحرز كل منهما لقبا واحدا.