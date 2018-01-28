هجمات طالبان المتكررة.. رسالة دموية لترامب

هجوم طالبان على أحد أكثر المناطق تحصينا في العاصمة الأفغانية كابول يظهر استمرار قدرة الحركة في تنفيذ الهجمات ما يقوض الثقة في الحكومة.

العرب

زيادة الضغوط على الحكومة لإنهاء الخلافات مع المعارضة والتركيز على الأمن

كابول- خيم اليأس والخوف الأحد على العاصمة الأفغانية كابول بعد يوم من تفجير انتحاري في وسط المدينة أدى إلى مقتل أكثر من مئة وإصابة 235 شخصا على الأقل في أسوأ هجوم تشهده المدينة منذ أشهر.

ومع تحذير مسؤولين أمنيين من احتمال وقوع المزيد من الهجمات بعد التفجير الذي نفذ باستخدام سيارة إسعاف محملة بالمتفجرات في شارع مزدحم بالمدينة السبت، ساد شعور بالعجز والغضب بين السكان بسبب سلسلة هجمات لا نهاية لها على ما يبدو.

وتساءل محمد حنيف، وهو صاحب أحد المتاجر القريبة من موقع انفجار أمس، قائلا "كيف لنا أن نعيش؟ إلى أين نذهب؟... لا أمن لدينا.. ليس لدينا حكومة مناسبة.. ماذا علينا أن نفعل؟".

وقال وزير الداخلية ويس برمك إن عدد الضحايا ارتفع إلى 103 قتلى و235 مصابا. وأضاف أن سيارتين على الأقل طليتا بألوان سيارات الإسعاف استخدمتا في الهجوم وتم تفجير إحداهما لدى توقفها في نقطة تفتيش للشرطة.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم بعد أسبوع من إعلانها المسؤولية عن هجوم دموي على فندق إنتركونتننتال في العاصمة في رد على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستراتيجية جديدة لبلاده في أفغانستان.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة في بيان "الإمارة الإسلامية لديها رسالة واضحة لترامب ومقبلي يديه مفادها أنه إذا مضيت قدما في سياسة الاعتداء وتحدثت بمنطق القوة العسكرية فلا تتوقع من الأفغان أن يردوا بزرع الزهور".

وقال ترامب إن الهجوم الأخير "يجدد عزمنا وعزم شركائنا الأفغان". وأرسل ترامب العام الماضي قوات أمريكية إضافية لأفغانستان وأمر بزيادة الضربات الجوية والمساعدات الأخرى للقوات الأفغانية.

وهذا أسوأ هجوم منذ مقتل 150 شخصا في تفجير باستخدام شاحنة في مايو أيار الماضي قرب السفارة الألمانية.

وقال حنيف "كان الناس يركضون في كل اتجاه للهرب... كان هناك مصابون راقدون على الأرض.. أشخاص مصابون بجروح في أذرعهم وأرجلهم ورؤوسهم".

حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم بعد أسبوع من إعلانها المسؤولية عن هجوم دموي على فندق إنتركونتننتال

وتواجه حكومة الرئيس أشرف عبدالغني المدعومة من الغرب ضغوطا متزايدة لتحسين الأوضاع الأمنية خاصة بعد أسبوع دموي شهد فيه مكتب لجماعة "أنقذوا الأطفال" الخيرية في مدينة جلال أباد شرق البلاد هجوما أيضا.

وعلى الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية في أعقاب الهجوم الذي وقع في 31 مايو قرب سفارة ألمانيا، تمكنت سيارة الإسعاف المعبأة بالمتفجرات من العبور من نقاط تفتيش دون صعوبة على ما يبدو.

وقال صميم، وهو مالك أحد المتاجر، "الناس بلا عمل... ليس هناك سبل للعيش في أفغانستان... يضطر الناس للبحث عنها في أماكن أخرى".

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ومن المرجح أن تزيد الضغوط على الرئيس الأفغاني لحل الخلافات السياسية مع معارضيه خاصة من أصحاب النفوذ السياسي في الأقاليم ممن يتحدون السلطة المركزية ليصب تركيزه على الأمن.

وقال نجيب محمود وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة كابول "يعتقد الناس أن الحكومة تعمل بشكل سيء للغاية والحالة الأمنية مزرية".

وأضاف "بإمكان الحكومة أن تسيطر على الوضع لكن على الرئيس تقاسم السلطة مع آخرين.. يتعين عليه أن يتحد مع أحزاب أخرى حتى تتسنى لهم محاربة طالبان معا".

ودعا زلماي خليل زاد، سفير الولايات المتحدة السابق لدى أفغانستان، حكومة الرئيس عبدالغني وخصمها السياسي الرئيسي عطا محمد نور، الزعيم القوي في شمال البلاد، إلى "الالتقاء وحل خلافاتهما".

وقال على تويتر "محاربة الإرهاب وحماية الناس هي المهمة رقم واحد. أتمنى أن يرتقوا لمستوى الحدث".

ووصف رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الهجوم بأنه "عمل وحشي" كما أثار الهجوم سلسلة من الإدانات الدولية من دول الجوار وحلفاء أفغانستان.

وفي أعقاب زيارة قامت بها مؤخرا لكابول قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن الاستراتيجية الجديدة تحقق المرجو منها وتدفع المسلحين نحو الدخول في محادثات سلام.

لكن طالبان رفضت أي إشارة على أن الاستراتيجية الأميركية الجديدة ساهمت في إضعافها وقالت إنها لن توافق على المحادثات إلا عندما ترحل القوات الدولية عن أفغانستان.

ودعت الولايات المتحدة، التي اتهمت باكستان بمساعدة طالبان وقطعت عنها بعض المساعدات، كل الدول إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة" لوقف العنف.

وأدانت باكستان، التي نفت الاتهامات الموجهة لها، الهجوم ودعت إلى "بذل جهود منسقة وإلى تعاون فعال بين الدول... للقضاء على آفة الإرهاب".

ويظهر الهجوم الذي نفذ في أحد أكثر المناطق تحصينا في المدينة بالقرب من سفارات أجنبية ومبان حكومية استمرار قدرة طالبان على تنفيذ هجمات دموية على أهداف مهمة، مما يقوض الثقة في الحكومة.

وأعلن مكتب الرئاسة الأحد حدادا رسميا وقال إن الاثنين سيكون عطلة للسماح برعاية أسر الضحايا. وأضاف مكتب الرئاسة إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو سيزور كابول غدا.

وإندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان. وذكرت تقارير لوسائل إعلام في الآونة الأخيرة أن ويدودو عرض مساعدة رجال دين من بلاده في تعزيز فرص السلام في أفغانستان.