الاحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10883

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الاحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10883

المواقع الأثرية لم تسلم من القصف التركي على عفرين

أضرار مادية تلحق بمعبد عين دارة الأثري جنوب مدينة عفرين في ظل استمرار القصف التركي.

العرب  [نُشر في 2018/01/28]

أضرار كبيرة بالعديد من الآثار في سوريا

بيروت - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد إن قصفا تركيا لمنطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا ألحق أضرارا بمعبد عين دارة الأثري.

ويرجع تاريخ معبد عين دارة إلى العصر الحديدي ويضم بقايا منحوتات ضخمة من حجر البازلت ونقوش على الجدران. وأظهرت صور تم تداولها على الإنترنت ولم يتسن لرويترز التحقق منها على نحو مستقل حفرة في الموقع نجمت عن قذيفة فيما يبدو.

وأصدرت المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة السورية بيانا أدانت فيه ما وصفته "بعدوان النظام التركي" وقالت إنه أدى "إلى تدمير معبد عين دارة".

ودعا البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية "المنظمات الدولية المعنية وكل مهتم بالتراث العالمي إلى إدانة هذا العدوان والضغط على النظام التركي لمنع استهداف المواقع الأثرية والحضارية".

وذكر المرصد ومقره بريطانيا أن معبد عين دارة تعرض لقصف تركي مما تسبب "بوقوع أضرار مادية في هذه المنطقة الواقعة في جنوب مدينة عفرين ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية". ولم يتسن الحصول على تعليق من الجيش التركي.

وبدأت تركيا عمليتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عفرين قبل أسبوع وتضمن الهجوم قصفا شديدا لكن تقدم الجيش التركي وجماعات المعارضة السورية المتحالفة معه ظل محدودا.

وأدانت الحكومة السورية الهجوم التركي لكنها تعارض أيضا وحدات حماية الشعب وطموحات الأكراد للحصول على الحكم الذاتي في المناطق الشمالية من سوريا.

ولحقت أضرار كبيرة بالعديد من الآثار في سوريا منذ أن اندلعت الحرب الأهلية في البلاد عام 2011 بما في ذلك دمار واسع النطاق لحق بمواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في تدمر وحلب القديمة.

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