الاحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10883

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الاحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10883

مقتل 4 من الحرس الثوري في مواجهات مع جهاديين غربي البلاد

السلطات الإيرانية تلقي القبض على 16 عنصرا ومقتل آخرين من تنظيم داعش في عمليات ضد مجموعة كانت تتألف من 21 عنصرا.

العرب  [نُشر في 2018/01/28]

مواجهات جديدة

طهران - أعلنت السلطات الإيرانية الليلة الماضية مقتل أربعة من الحرس الثوري، بينهم ضابط، في اشتباكات مع عناصر من تنظيم داعش في منطقة ازكلة (بمحافظة كرمانشاه) الحدودية مع العراق.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية “إرنا” عن القائد في القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور القول إنه جرى القبض على 16 عنصرا من تنظيم داعش وقُتل عدد آخر في عمليات جرت ظهر السبت ضد مجموعة كانت تتألف من 21 عنصرا.

واضاف أن “اثنين من الإرهابيين هربا أثناء الاشتباك، إلا أنهما الآن محاصران من قبل قوات مقر “النجف الأشرف” بالحرس الثوري.

ووفقا للسلطات، فإن الاشتباك أسفر عن مقتل أربعة من الحرس الثوري: وهوضابط وثلاثة مقاتلين من قوات المقر.

وقال باكبور إن “الإرهابيين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات إرهابية في المدن الحدودية ووسط البلاد”.

وفي يونيو الماضي هاجمت الدولة الإسلامية البرلمان الإيراني في طهران ومرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة العشرات.

وكان منفذو الهجوم جميعا من الأكراد الإيرانيين من المنطقة الكردية الواقعة غرب إيران على مقربة من الحدود العراقية.

وأطلق الحرس الثوري الإيراني عدة صواريخ على قواعد الدولة الإسلامية في سوريا في 18 حزيران ردا على ذلك الهجوم.

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