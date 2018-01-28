الاحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10883

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الاحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10883

الإدارة الذاتية الكردية لن تشارك في مؤتمر سوتشي

الإدارة الذاتية الكردية تؤكد أنها لن تشارك في مؤتمر سوتشي المزمع عقده بداية الاسبوع المقبل بسبب الهجوم التركي المستمر على عفرين.

العرب  [نُشر في 2018/01/28]

قياديون أكراد يتهمون روسيا بمنح تركيا 'ضوء اخضر' لشن الهجوم على عفرين

بيروت - قالت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفدرالية شمال سوريا فوزة اليوسف لوكالة فرانس برس أن الادارة الذاتية الكردية لن تشارك في مؤتمر سوتشي المزمع عقده بداية الاسبوع المقبل بسبب الهجوم التركي المستمر على عفرين.

وقالت اليوسف لفرانس برس عبر الهاتف من بيروت "كنا قلنا من قبل أنه اذا استمر الوضع بالشكل ذاته في عفرين، لا يمكننا الحضور الى سوتشي"، مضيفة "الإدارة الذاتية لن تشارك في مؤتمر سوتشي بسبب الوضع في عفرين" حيث تشن تركيا منذ أكثر من أسبوع هجوماً تقول أنه يستهدف المقاتلين الأكراد الذين تصفهم بـ"الارهابيين".

وأوضحت اليوسف أن "الضامنين في سوتشي هما روسيا وتركيا، والاثنتان اتفقتا على عفرين وهذا يتناقض مع مبدأ الحوار السياسي حين تختار الدول الضامنة الخيار العسكري".

وبدأت تركيا مع فصائل سورية معارضة قريبة منها في 20 يناير هجوما من داخل أراضيها اطلقت عليه اسم "غصن الزيتون" وتقول انه يستهدف المقاتلين الأكراد الذين تعدهم أنقرة "ارهابيين" في منطقة عفرين شمال محافظة حلب.

واتهم قياديون أكراد روسيا بمنح تركيا "ضوء اخضر" لشن الهجوم على عفرين.

ودعت روسيا أكثر من 1500 وفد إلى المؤتمر الذي يجري على مدى يومين وترى فيه دول غربية مسارا يناقض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.

وقد أعلنت هيئة التفاوض السورية، ابرز ممثل للمعارضة والتي تشارك في مفاوضات جنيف، عن مقاطعتها لمؤتمر سوتشي.

وكان اربعون فصيلاً معارضاً، هي أبرز الفصائل المقاتلة والمكونة لهيئة التفاوض، أعلنوا الشهر الماضي رفضهم المشاركة في هذا المؤتمر، فيما رحبت دمشق بانعقاده.

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