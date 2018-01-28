الاحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10883

 عن العرب الاتصال بنا English
الاحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10883

وفاة الشيخة حصة آل نهيان والدة الرئيس الإماراتي

الشيخ خليفة بن زايد ينعى والدته ويعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام في الإمارات.

العرب  [نُشر في 2018/01/28]

مسيرة حافلة بالعطاء لوالدة الشيخ خليفة بن زايد

أبوظبي- أعلنت الإمارات صباح الأحد وفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي: ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها الأحد.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من الأحد.

وكتب نائب الرئيس الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر خالص العزاء والمواساة لأخي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وفاة والدته سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان. وعزاؤنا لعموم آل نهيان ولشعب الامارات الكريم. ولكل محب للامارات ولرئيسها. انا لله وانا اليه راجعون".

كما نعى الشيخة حصة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان على تويتر "ببالغ الحزن والأسى ننعى فقيدتنا والدة رئيس الدولة الشيخة حصة بنت محمد ال نهيان. نحتسب عند الله مسيرتها الخيرة الحافلة بالعطاء لأسرتها وشعب الإمارات ووطنها. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".

العالم الآن

عدن على شفا تصعيد عسكري شامل

2018-01-28

السيسي والبشير في لقاء لتجاوز الخلافات بين البلدين

2018-01-28

وفاة الشيخة حصة آل نهيان والدة الرئيس الإماراتي

2018-01-28

توتر بين إسرائيل وبولندا بسبب قانون حول معسكرات الموت النازية

2018-01-28

مقتل 4 من الحرس الثوري في مواجهات مع جهاديين غربي البلاد

2018-01-28

الإدارة الذاتية الكردية لن تشارك في مؤتمر سوتشي

2018-01-28

المواقع الأثرية لم تسلم من القصف التركي على عفرين

2018-01-28

هجمات طالبان المتكررة.. رسالة دموية لترامب

2018-01-28

الشرطة الروسية تعتقل المعارض اليكسي نافالني في موسكو

2018-01-28

معارضو الأسد يقاطعون مؤتمر سوتشي

yesterday 06:26:40

:: اختيارات المحرر

الإيموجي موضة تكشف المشاعر أفضل من الكلمات

الأزياء 'المحتشمة' على المنصة الباريسية رغم الرفض الفرنسي

الشرطة التونسية تمنع مثليين من التظاهر حفاظا على سلامتهم

أكبر غوريلات في العالم تموت عن عمر 60 عاما

أزياء تنبعث من المعادلات الرياضية

العالم الافتراضي يحدث ثورة في عالم اللياقة البدنية

الرياضة المنتظمة تنقذ حياة الناجيات من السرطان

علاقاتنا الاجتماعية محكومة بقيود لا يمكن الفكاك منها

شفط الدهون السلاح الأخير لمحاربة السمنة المفرطة

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا