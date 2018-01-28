وفاة الشيخة حصة آل نهيان والدة الرئيس الإماراتي

الشيخ خليفة بن زايد ينعى والدته ويعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام في الإمارات.

العرب

مسيرة حافلة بالعطاء لوالدة الشيخ خليفة بن زايد

أبوظبي- أعلنت الإمارات صباح الأحد وفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي: ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها الأحد.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من الأحد.

وكتب نائب الرئيس الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر خالص العزاء والمواساة لأخي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وفاة والدته سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان. وعزاؤنا لعموم آل نهيان ولشعب الامارات الكريم. ولكل محب للامارات ولرئيسها. انا لله وانا اليه راجعون".

كما نعى الشيخة حصة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان على تويتر "ببالغ الحزن والأسى ننعى فقيدتنا والدة رئيس الدولة الشيخة حصة بنت محمد ال نهيان. نحتسب عند الله مسيرتها الخيرة الحافلة بالعطاء لأسرتها وشعب الإمارات ووطنها. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".