أكبر غوريلات في العالم تموت عن عمر 60 عاما

الغوريلا فيلا تنتمي إلى سلالة غوريلا السهول الغربية وكانت أما انحدرت من نسلها خمسة أجيال من الغوريلات وقد نفقت عن عمر 60 عاما.

العرب

فيلا سيفتقدها العاملون في حديقة الحيوان والزوار والمتطوعون

كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - أفادت تقارير إعلامية بأن الغوريلا فيلا، إحدى أكبر الغوريلات سنا في العالم، نفقت عن عمر 60 عاما الخميس الماضي في حديقة حيوان سفاري بارك بمدينة سان دييغو (بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة).

وتشير تقديرات على الموقع الإلكتروني لحديقة الحيوان إلى أن فيلا التي تنتمي إلى سلالة غوريلا السهول الغربية ولدت في الكونغو عام 1957 قبل أن تتولى حديقة حيوان سان دييغو رعايتها وتربيتها.

ونقلت صحيفة (ذا سان دييغو يونيون تريبيون) ووسائل إعلام أخرى في ساعة متأخرة من الجمعة الماضي عن راندي ريتشيز القيم على الثدييات في سفاري بارك قوله في بيان صحافي “سيفتقدها العاملون في حديقة الحيوان والزوار والمتطوعون”.

ولم يذكر مسؤولو حديقة الحيوان سبب نفوق الغوريلا فيلا. وأشار موقع حديقة الحيوان إلى أن فيلا كانت أما انحدرت من نسلها خمسة أجيال من الغوريلات، التي تعد الأكبر حجما بين حيوانات فصيلة القردة العليا.

وتقول حديقة حيوان سميثونيان الوطنية إن متوسط عمر الغوريلا من هذا النوع يتراوح بين 30 و40 عاما في البرية.