الاحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10883

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الاحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10883

أوزبكستان بطلة آسيا دون 23 عاما

فيتنام تعوّل على منتخب شاب لتحقيق نهضة كروية، وهي التي تمكنت من التأهل إلى كأس آسيا 2019.

العرب  [نُشر في 2018/01/28، العدد: 10883، ص(23)]

لقب تحت الثلج

بكين - أحرزت أوزبكستان لقب كأس آسيا في كرة القدم للمنتخبات ما دون 23 عاما، بفوزها على فيتنام 2-1 في اللحظات القاتلة من الوقت الإضافي للمباراة النهائية التي أقيمت السبت في الصين وسط طقس مُثلج.

وقضى اللاعب الأوزبكي البديل أندري سيدوروف على الأحلام الفيتنامية بلقب أول في مسابقة كروية كبرى، بتسجيله هدف الفوز من أول لمسة له، وذلك عندما تابع ركلة ركنية نفذها دوستونبك خامداموف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

وكانت أوزبكستان تقدمت في الدقيقة الثامنة بهدف عن طريق رستامجون أشورماتوف، وعادلت فيتنام عن طريق نغوين كوانغ هاي في الدقيقة 41.

وكانت فيتنام أقصت منتخبين عربيين لبلوغ المباراة النهائية بشكل مفاجئ، فتغلبت على قطر 4-3 بركلات الترجيح في نصف النهائي (2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي)، وعلى العراق 5-3 بركلات الترجيح (3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي) في الدور ربع النهائي، وشهد هذا الدور أيضا فوز قطر على المنتخب الفلسطيني 3-2.

وحلت قطر في المركز الثالث بفوزها على كوريا الجنوبية 2-1، كما اختير القطري المعز علي أفضل هداف في البطولة برصيد 6 أهداف.

وغصت السبت شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي بالمشجعين الذين رفعوا علمهم الوطني، آملين في تحقيق لقب للبلاد الغائبة بشكل كبير عن ساحة البطولات الكروية الكبرى، وتوزّع المشجعون في ساحات عامة ليتابعوا عبر شاشات كبيرة المباراة النهائية التي أقيمت وسط تساقط للثلوج جعل رؤية الكرة وتفاصيل الملعب شديدة الصعوبة.

وعلى الرغم من الخسارة، فقد ردّد المشجعون الفيتناميون بعد المباراة عبارة “فيتنام البطلة”، وقال المشجع نغوين نات هوانغ “نحن فخورون فعلا بلاعبينا.. هم حقا الأبطال بالنسبة إلينا”.

وتعوّل فيتنام على منتخب شاب لتحقيق نهضة كروية، وهي التي تمكنت من التأهل إلى كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، علما وأنها شاركت في كأس آسيا 2007 بصفتها إحدى الدول المضيفة.

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