أزياء تنبعث من المعادلات الرياضية

الأنماط اللانظاميّة تنعكس على تصاميم طوني ورد بحيث يشكّل كل تكرار خطوطاً عشوائيّة وفريدة مشابهة جداً للشكل الأولي الأساسي ولكن يتخلّلها العديد من الاختلافات اللامتناهية.

العرب

لمسات مترفة على أزياء المناسبات

عرض المصمّم اللبناني طوني ورد مجموعته الجديدة من الأزياء الراقية ضمن فعاليات أسبوع باريس لهوت كوتور. تضمّن العرض 40 إطلالة تليق بمناسبات الصيف.

اختار ورد اسم "الفراكتلات" (Fractals) لمجموعته، حيث بحث عن مصادر وحي لها في عالم الرياضيات تبرز نمط الفراكتلات اللانظامي بأشكاله المتكسّرة التي تختلف عن الأشكال الهندسيّة الأخرى، بسبب الطريقة التي تتدرّج بها زيادةً أو نقصاناً، وتحمل في طيّاتها معنى اللانهاية.

وأكد خبراء الموضة أن ورد حرص على أن تنعكس هذه الأنماط اللانظاميّة تكرارا على تصاميمه بحيث يشكّل كل تكرار خطوطاً عشوائيّة وفريدة مشابهة جداً للشكل الأولي الأساسي ولكن يتخلّلها العديد من الاختلافات اللامتناهية.

حرص المصمم طوني ورد في مجموعته من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2018 على أن تكون هذه الأشكال المتكررة مشغولة يدويا بحرفيّة عالية. ونفّذها على الأثواب المصنوعة من الحرير والأورغنزا والتول المطرّز والساتان المقطّع، والتي تلوّنت بالتدرّجات المشرقة كالزهري والأرجواني والبيج والأخضر والأبيض الكريمي، مما يبعث الضوء في المجموعة ويضفي عليها طابعاً صيفياً.

وأضاف التطريز اليدوي لمسات مترفة على أزياء المناسبات والسهرات كما على ثوب الزفاف الأبيض عاري الكتفين، الذي اختتم المجموعة.