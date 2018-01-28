الاحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10883

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الاحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10883

برامج وتطبيقات: المستخدم يصبح موسيقارا في دقائق

سامسونغ تكشف النقاب عن التطبيق الرسمي لدورتي الألعاب الأولمبية الشتوية والبارالمبية 2018.

العرب  [نُشر في 2018/01/28، العدد: 10883، ص(17)]

فنان في ثانية واحدة

أعلن مركز تصميم أنظمة الشرائح في تايوان عن تطوير تطبيق يسمح لشخص غير ملم بالموسيقى، بالتحول إلى فنان في غضون ثانية واحدة.

وكشف المتحدث باسم المركز هوانغ جون مينج أن “النظام الموسيقي لرجل الشارع″ هو تطبيق يسمح -عبر نوتة موسيقية يتم تحميلها على الهاتف ومستشعر للمسها- للمستخدم بعزف آلة موسيقية سواء كانت تقليدية أو رقمية. وبفضل هذا النظام أصبح العزف على الآلات الموسيقية متاحاً للجميع.

تطبيق دورتي الألعاب الأولمبية الشتوية

كشفت شركة سامسونغ، وهي الشريك الرسمي في قطاع الاتصالات اللاسلكية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ يانغ الكورية الجنوبية الأربعاء، النقاب عن التطبيق الرسمي لدورتي الألعاب الأولمبية الشتوية والبارالمبية 2018.

ويمكن لجميع عشاق الرياضة في العالم البحث عن معلومات معنية بأولمبياد بيونغ يانغ بالاستفادة من التطبيق الذي طورته سامسونغ، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

دردشة دون شحن البطارية

ابتكر مطور بلجيكي تطبيق دردشة فريد من نوعه يختلف عن بقية تطبيقات الدردشة المعروفة حالياً، كونه يعمل حتى عندما يوشك شحن البطارية على النفاد.

وقال المطور درايس ديبورتر “أردت تصميم شيء إيجابي يعمل مع شحن البطارية المنخفض”، حيث يعمل التطبيق الذي يحمل اسم “داي ويذ مي” فقط عندما يكون شحن البطارية أقل من 5 بالمئة.

يتطلب التطبيق اسما مستعارا للمستخدم ويعرض نسبة شحن البطارية عقب كل رسالة يتم إرسالها.

التحقق من هويات المستخدمين الحكومية

استحوذت شركة فيسبوك على شركة برمجيات متخصصة في المصادقة على بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة، في خطوة قد تساعد على معرفة المزيد عن الذين يشترون الإعلانات على شبكة التواصل الاجتماعي.

وأكدت فيسبوك في بيان لها على أن “التكنولوجيا والخبرة سوف تدعمان جهودنا المستمرة في الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة”. ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة أو البرامج التي ستطبقها فيسبوك عبر منصتها.

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