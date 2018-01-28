أخبار التكنولوجيا: أبل ستطلق 'هوم بود' ذكيا

سامسونغ تهدف من خلال جهاز 'فليب' الجديد إلى استبدال السبورة الورقية في قاعات الاجتماعات والفصول الدراسية بسبورة رقمية متطورة.

العرب

سبورة رقمية متطورة

شركة أبل تطلق مكبر الصوت المنزلي الذكي “هوم بود” يوم 9 فبراير المقبل.

ويتميز جهاز “هوم بود” بأنه يمنح مستخدميه جودة صوت رفيعة باستخدام إمكانيات الإدراك الفراغي للتعرف على موقعه في الغرفة ومن ثم ضبط الصوت تلقائيا.

ويعمل جهاز “هوم بود” مع اشتراك “أبل ميوزيك” بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى 40 مليون أغنية، كما أنه قادر على معرفة أدق تفاصيل التفضيلات الموسيقية والذوق الشخصي.

هواتف مراقبة الأطفال الرضع

هيئة اختبار السلع والمنتجات في ألمانيا تشير إلى أن هواتف الأطفال الرضع التقليدية، التي تنقل الصوت فقط، تعمل بشكل يعتمد عليه في مراقبة الأطفال، وقد قامت الهيئة باختبار 17 موديلا من هواتف الرضع، منها 6 موديلات تنقل الصوت فقط، و6 موديلات تنقل الصوت والفيديو، بالإضافة إلى خمس كاميرات ويب لمراقبة الأطفال الرضع مع التطبيقات الملحقة بها.

ويتم الترويج لكاميرات الويب الخاصة بمراقبة الأطفال الرضع من خلال مدى التغطية الكبير.

فليب سبورة سامسونغ الرقمية

تهدف سامسونغ من خلال جهاز “فليب” الجديد إلى استبدال السبورة الورقية في قاعات الاجتماعات والفصول الدراسية بسبورة رقمية متطورة؛ حيث يمكن للمستخدم الكتابة بأي شيء تقريبا على الشاشة، واستعمال المحتويات من أي جهاز خارجي، سواء كان هاتفا ذكيا أو جهاز لاب توب.

وتتيح السبورة الجديدة إمكانية دمج الجداول والرسومات البيانية في العروض التقديمية، ويتيح كل عرض تقديمي رقمي حفظ ما يصل إلى 20 صفحة شاشة، مع إمكانية تعديلها ومشاركتها.

المكانس الكهربائية اللاسلكية تفشل

هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية تشير إلى أن المكانس الكهربائية اللاسلكية قد حصلت على نتائج سيئة في الاختبار الذي أجرته الهيئة مؤخرا، والذي شمل 10 موديلات حديثة.

وأضافت، أن معظم الموديلات أظهرت أداء ضعيفا في الاختبار فيما يتعلق بالقدرة على شفط الأتربة والغبار، فعندما ضُبِطت المكنسة الكهربائية اللاسلكية على أقل درجة لشفط الأتربة تمكنت من شفط 22 بالمئة فقط من الأتربة والغبار بالسجادة محل الاختبار، على الرغم من توافر الظروف المثالية لتشغيلها.

وعند تشغيلها بكامل قدرتها، تفرغ شحنة البطارية بصورة أسرع.