السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

الجنائية الدولية تجدد الدعوة لتسليم قائد عسكري بالجيش الليبي

المحكمة تشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للقبض على الرائد محمود الورفلي وتقديمه إلى المحاكمة.

العرب  [نُشر في 2018/01/27، العدد: 10882، ص(4)]

صدمة في بنغازي

لاهاي - أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عن قلقها إزاء التقارير، التي أفادت بأن مجهولين فجروا سيارتين مفخختين خارج مسجد بيعة الرضوان في حي السلماني في بنغازي بليبيا مساء الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا، من بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 90 آخرين.

وتابعت بنسودا، في بيان صدر عنها الجمعة أنها “شعرت بصدمة كبيرة عندما شاهدت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرت يوم الاربعاء، والتي يُزعم أنها تُظهر الرائد محمود مصطفى بوسيف الورفلي يعدم 10 أشخاص أمام مسجد بيعة الرضوان، فيما يبدو أنه يشكل انتقاما من تلك التفجيرات الجبانة”.

وقالت بنسودا إن هذه التفجيرات وعمليات الإعدام تتطلب “كلا من الإدانة والرد القوي. ولا يزال مكتبي ملتزما بالاضطلاع بدوره، في حدود إمكانياته، عن طريق التحقيق في الجرائم الخطيرة المرتكبة في ليبيا التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.

وشددت بنسودا على دعوتها مرة أخرى إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للقبض على الورفلي وتقديمه فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت جميع الدول، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدعم ليبيا في تيسير القبض على الورفلي وتقديمه إلى المحكمة.

ومنذ أغسطس 2017، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على الورفلي لتورطه المباشر المزعوم في سبعة حوادث وقعت في عامي 2016 و2017، حيث أعدم فيها 33 شخصا.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أكدت في شهر أغسطس الماضي متابعتها “باهتمام بالغ” ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن “اتهام الورفلي بارتكاب جرائم حرب”.

وأشارت إلى “أن الورفلي جرى توقيفه عن العمل وإيداعه بالتوقيف على ذمة القضية”، غير أن ظهوره مرة أخرى وتنفيذه عملية إعدام علنية، فتحا باب التساؤلات حول قدرة القيادة العامة للجيش على فرض النظام داخل المؤسسة العسكرية واحترام القانون.

:: اقرأ أيضاً

غضب سعودي على الغضب الكويتي: لا منطقة رمادية عندما يتعلق الأمر بقطر

نجل صالح يستكشف المواقف الدولية من أزمة اليمن

المجالس الرئاسية مخرج بلا نهاية من أزمات عمر البشير

أردوغان يسعى للحصول على تنازلات في عفرين دون مواجهة مع واشنطن

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

معارضو الأسد يقاطعون مؤتمر سوتشي

2018-01-27

غصن الزيتون التركية قد تطول في عفرين

2018-01-27

تسويات جديدة في حملة السعودية على الفساد

2018-01-27

ممثلو مجلس الأمن يعاينون أدلة واشنطن ضد إيران

2018-01-27

التحالف الدولي يقصف خطأ قوة عراقية في الأنبار

2018-01-27

النزاعات تستبق الإصلاحات إلى قمة الاتحاد الأفريقي

2018-01-27

خطاب ترامب في دافوس 'تبييض' لسياسته الخارجية

yesterday 09:53:28

إضراب جديد لطواقم الرحلات الجوية يعطل رحلات الخطوط الجزائرية

yesterday 06:41:59

رد مغربي حازم على ادعاءات هيومن رايتس ووتش الخاطئة

yesterday 07:09:02

خمس مجالس رئاسية تكشف انتهازية سياسة البشير

yesterday 08:02:33

:: اختيارات المحرر

سخرية مرة تخدش وجه العنصرية الناعم للمجتمع التونسي

إحياء الموتى.. مغامرة العلم في تخطي حدود المستحيل

النحس.. شماعة يرفعها الفاشلون أم اضطراب نفسي حقيقي

قطة تربح 700 ألف دولار بفضل عبوسها

أفلام أوروبية تزور مختلف مناطق لبنان

حظر النشر في العصر الرقمي تضييق على الإعلام لمصلحة الشائعات

دبي في موسوعة غينيس بأكبر كوب شاي

متحف يعرض مرحاضا على ترامب بدلا من لوحة

لعبة الكراسي الموسيقية تتواصل في الدوري التونسي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا