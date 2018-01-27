السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

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السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

لبنان يؤكد تورط إسرائيل في تفجير صيدا

الداخلية اللبنانية تؤكد أن أحد الضالعين في التفجير الذي استهدف القيادي في حماس محمد حمدان اعترف بأنه 'مكلف من قبل الاستخبارات الإسرائيلية'.

العرب  [نُشر في 2018/01/27، العدد: 10882، ص(2)]

بصمات إسرائيلية

بيروت - أكدت وزارة الداخلية اللبنانية الجمعة تورط إسرائيل في التفجير الذي استهدف مسؤولا في حركة حماس الفلسطينية في مدينة صيدا جنوب البلاد قبل نحو أسبوعين.

وأصيب محمد حمدان في 14 يناير بجروح جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة صيدا. ولا يعد حمدان من الوجوه المعروفة في حماس.

إلا أن مصدرا أمنيا فلسطينيا في مدينة صيدا قال في وقت سابق إن حمدان “مسؤول في الجهاز الأمني لحركة حماس ويرتبط عمله بالداخل الفلسطيني” تحديدا.

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في بيان الجمعة أن “شعبة المعلومات أنهت التحقيق وأصبح لديها سيناريو كامل بالوقائع والأسماء والأدوار في التحقيق”، مشيرا إلى تمكنها “من استعادة أحد الضالعين الأساسيين في الجريمة والذي اعترف بأنه مكلف من قبل الاستخبارات الإسرائيلية”.

وبحسب البيان، تم ضبط “وسائل اتصال متطورة للغاية في منزله ومراسلات بينه وبين مشغليه”.

وكانت حركة حماس قد أعلنت بعد وقوع التفجير أن “المؤشرات الأولية تميل إلى وجود أصابع صهيونية خلف هذا العمل الإجرامي”.

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