السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

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السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

الجيش الليبي ينقذ بحارة مصريين قبالة درنة

السرية البحرية التابعة للجيش تنقذ خمسة بحارة مصريين، بعد أن أدى سوء الأحوال الجوية وعطل المحرك إلى تحطم قاربهم.

العرب  [نُشر في 2018/01/27، العدد: 10882، ص(4)]

10 بحارين في عداد المفقودين

درنة (ليبيا) – أعلن العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي التابع للبرلمان، أنه تم إنقاذ خمسة بحارة مصريين بعد تحطم قاربهم بالقرب من مدينة درنة شرقي ليبيا.

وأضاف المسماري أن السرية البحرية التابعة للجيش أنقذت خمسة بحارة مصريين، بعد أن أدى سوء الأحوال الجوية وعطل المحرك إلى تحطم قاربهم قبالة شواطئ رأس التين شرق درنة. وأوضح أن عشرة بحارة آخرين مازالوا في عداد المفقودين وتجري عملية البحث عنهم. وشهدت المنطقة سوءا في الأحوال الجوية الجمعة دفع العديد من الموانئ إلى الإغلاق، فيما يُواجه صيادون صعوبات في العودة إلى الشواطئ.

وتدعم مصر الجيش الليبي والسلطات شرق ليبيا، حيث أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، قرارا بعلاج مصابي تفجير مسجد بيعة الرضوان في بنغازي بمستشفيات القوات المسلحة المصرية.

وقال الناطق العسكري المصري في بيان “استمرارا للجهود المصرية الداعمة للشعب الليبي الشقيق وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبلت مصر عددا من مصابي العملية الإرهابية الآثمة التي وقعت وسط مدينة بنغازي وخلّـفت العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين وقوات الأمن الليبية”.

وأضاف “يأتي ذلك انطلاقا من الثوابت المصرية تجاه مساندة الأشقاء الليبيين حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب، وإدانة المخططات والمحاولات التي تستهدف الأمن والاستقرار للدولة الليبية وجهودها الرامية لإعادة بناء مؤسساتها الوطنية”.

ووصلت طائرة نقل عسكرية ليبية وعلى متنها عدد من المصابين ذوي الحالات الدقيقة لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة المصرية. وحسب البيان، أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة أوامره بتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لهم بواسطة نخبة من أطباء القوات المسلحة.

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