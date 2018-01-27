السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

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السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

متحف يعرض مرحاضا على ترامب بدلا من لوحة

المرحاض من تصميم الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلا ويعمل بكفاءة تامة ويُطلق عليه اسم 'أميركا'.

العرب  [نُشر في 2018/01/27، العدد: 10882، ص(24)]

المرحاض استعمله أكثر من مئة ألف شخص

نيويورك – عرض متحف غوغنهايم بمدينة نيويورك الأميركية أن يقرض الرئيس دونالد ترامب مرحاضا مصنوعا من ذهب عيار 18 قيراطا بعد أن طلب البيت الأبيض من المتحف استعارة لوحة لفنسنت فان غوخ.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب وزوجته كانا يخططان لتعليق لوحة “منظر الطبيعة مع الثلج” التي رسمها غوخ عام 1888، في غرفة نومهما.

وذكرت الصحيفة، الخميس، أن كبير أمناء المتحف عرض إقراض المرحاض الذي استخدمه عشرات الآلاف من الزوار في رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 15 سبتمبر الماضي.

ورفضت متحدثة باسم المتحف التعقيب على تقرير الصحيفة بينما لم يردّ مسؤولون بالبيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب.

ولم يتضح كيف ردّ البيت الأبيض على عرض كبير أمناء المتحف.

وهذا المرحاض من تصميم الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلا ويعمل بكفاءة تامة ويُطلق عليه اسم “أميركا”.

ووفقا لتدوينة على موقع المتحف الإلكتروني فقد عرض المرحاض في دورة مياه بالمتحف واستخدمه بشكل خاص أكثر من مئة ألف شخص.

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