السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

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السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

قطة تربح 700 ألف دولار بفضل عبوسها

القطة باردار سوس (6 سنوات) أصبحت مشهورة على الإنترنت بعدما ظهرت في الكثير من الصور على مدى خمس سنوات.

العرب  [نُشر في 2018/01/27، العدد: 10882، ص(24)]

شهرة واسعة

كاليفورنيا – تمكّنت قطة من الحصول على مبلغ كبير من المال بسبب عبوسها، حيث حكمت لها المحكمة الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا الأميركية بتعويض، بعدما رفع مالكها دعوة قضائية على شركة استخدمت صورها بشكل مفرط في الإعلانات.

وكانت القطة باردار سوس (6 سنوات) أصبحت مشهورة على الإنترنت بعدما ظهرت في الكثير من الصور على مدى خمس سنوات.

ووفقا لما ورد بصحيفة ميرور البريطانية، بعد الشهرة الواسعة التي حظيت بها القطة، قرر صاحبها تاباثا بونديسن تأسيس شركة لبيع صور القطة، وعقد صفقة مع شركة غرينيد لإنتاج القهوة تتيح لها عرض صور القطة على نوع واحد فقط من المشروبات التي تنتجها الشركة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن شركة غرامبي كات رفعت دعوى قضائية على أصحاب شركة القهوة بعد تجاوزها الاتفاق حول استخدام صورة القطة في كاليفورنيا وإخلالها ببنود الاتفاق، إذ أن الشركة تجاوزت الاتفاق وعرضت صور القطة على منتجاتها الأخرى.

وربحت غرامبي كات القضية، حيث قضت المحكمة بغرامة كبيرة على الشركة حصل بونديسن بمقتضاها في الحكم النهائي على مبلغ مقداره 700 ألف دولار أميركي.

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