أبرز تغريدات العرب: ليس حرا من يهان أمامه إنسان ولا يشعر بالإهانة

naifco@
بمناسبة ترند: #نطالب_بالتعدد_يكون_إجباريا عدد السعوديين أكثر من عدد السعوديات هذه معلومة وليست رأيا.
drsalehm@
drsalehm@
في كل مرة تكظم غيظك وتضبط نفسك وأعصابك فإن شخصيتك تتغير بشكل تدريجي لتصبح شخصاً لطيفاً وودوداً وصبورا وأكثر حلما وحكمة بمرور الوقت.
IbrahimAlfarhan@
IbrahimAlfarhan@
أزعم أن الاتجار بالسلع المقلدة لا يقل خطورة عن الاتجار بالمخدرات... ملايين السلع تدخل وتهرب وتباع على أنها منتجات أصلية وتشكل خطرا على حياة الناس.
6_6nanaa@
6_6nanaa@
ليس حراً من يُهان أمامـه إنسان ولا يشعر بالإهانة.
2012Haunted@
2012Haunted@
الفيديو لا يعكس مشكلة تعنيف طفل فحسب بل يعكس مشاكل أخرى أسوأ! وهي عجز الأم عن فعل شيء لطفلها ما يعكس تقييدا قانونيا واجتماعيا للمرأة #أب_يعنف_ابنه_بجدة
mobeid@
mobeid@
رُبّ تغريدة تغنيك عن مقال، وصورة تغنيك عن ألف مقال.
9887Someone@
9887Someone@
لا تحاكم الآخرين لمجرد أن طريقتهم في ارتكاب الذنوب تختلف عن طريقتك.
ALMAWEB@
ALMAWEB@
التديّن يتحوّل إلى مرضٍ نفسيّ حين يعتقد صاحبه أنّه هبة إلهيّة تميّزه بمعرفة الحقيقة دون بقيّة الناس!
1Arfaj@
1Arfaj@
#حملة_تبليك_المشاهير مؤشر وعي عال لدى المواطن، على مواقع التواصل الاجتماعي! أنتم من جعلتم من الحمقى مشاهير.. أعيدوهم إلى حيث كانوا مع حماقاتهم!
almnsi_nayef@
almnsi_nayef@
#المرأة_السعودية
كل التيارات يستخدمونها للترويج لأفكارهم بتصويرها كضحية الطرف الآخر.. فهي تدفع الثمن .. وهم يقبضون الأرباح!
ghathami@
ghathami@
(الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمن، لا يَخْذُله، وَلا يَظْلِمْهُ) حديث شريف ألا ترون أن بعضنا يظلم بعضا وبعضنا يخذل بعضا. إذن . ماذا بقي لنا من صفات المؤمن؟
تابعوا
تابعوا
sciencemuseum@
sciencemuseum@
متحف العلوم-لندن.
متحف العلوم-لندن.