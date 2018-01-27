السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

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السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

أبرز تغريدات العرب: ليس حرا من يهان أمامه إنسان ولا يشعر بالإهانة

العرب  [نُشر في 2018/01/27، العدد: 10882، ص(19)]

naifco@

بمناسبة ترند: #نطالب_بالتعدد_يكون_إجباريا عدد السعوديين أكثر من عدد السعوديات هذه معلومة وليست رأيا.

drsalehm@

في كل مرة تكظم غيظك وتضبط نفسك وأعصابك فإن شخصيتك تتغير بشكل تدريجي لتصبح شخصاً لطيفاً وودوداً وصبورا وأكثر حلما وحكمة بمرور الوقت.

IbrahimAlfarhan@

أزعم أن الاتجار بالسلع المقلدة لا يقل خطورة عن الاتجار بالمخدرات... ملايين السلع تدخل وتهرب وتباع على أنها منتجات أصلية وتشكل خطرا على حياة الناس.

6_6nanaa@

ليس حراً من يُهان أمامـه إنسان ولا يشعر بالإهانة.

2012Haunted@

الفيديو لا يعكس مشكلة تعنيف طفل فحسب بل يعكس مشاكل أخرى أسوأ! وهي عجز الأم عن فعل شيء لطفلها ما يعكس تقييدا قانونيا واجتماعيا للمرأة #أب_يعنف_ابنه_بجدة

mobeid@

رُبّ تغريدة تغنيك عن مقال، وصورة تغنيك عن ألف مقال.

9887Someone@

لا تحاكم الآخرين لمجرد أن طريقتهم في ارتكاب الذنوب تختلف عن طريقتك.

ALMAWEB@

التديّن يتحوّل إلى مرضٍ نفسيّ حين يعتقد صاحبه أنّه هبة إلهيّة تميّزه بمعرفة الحقيقة دون بقيّة الناس!

1Arfaj@

#حملة_تبليك_المشاهير مؤشر وعي عال لدى المواطن، على مواقع التواصل الاجتماعي! أنتم من جعلتم من الحمقى مشاهير.. أعيدوهم إلى حيث كانوا مع حماقاتهم!

almnsi_nayef@

#المرأة_السعودية

كل التيارات يستخدمونها للترويج لأفكارهم بتصويرها كضحية الطرف الآخر.. فهي تدفع الثمن .. وهم يقبضون الأرباح!

ghathami@

(الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمن، لا يَخْذُله، وَلا يَظْلِمْهُ) حديث شريف ألا ترون أن بعضنا يظلم بعضا وبعضنا يخذل بعضا. إذن . ماذا بقي لنا من صفات المؤمن؟

تابعوا

sciencemuseum@

متحف العلوم-لندن.

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