السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

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السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

دبي في موسوعة غينيس بأكبر كوب شاي

الكوب احتوى على خمسة آلاف لتر من الشاي، حيث أن 120 طاهيا قاموا بإعداده على مدى 12 ساعة بحضور جماهير غفيرة شهدت عملية الإعداد.

العرب  [نُشر في 2018/01/27، العدد: 10882، ص(24)]

رقم عالمي جديد

دبي – حققت إمارة دبي الإماراتية، على بعد كيلومترات من برج خليفة أطول برج في العالم، رقما قياسيا جديدا، هذه المرة من خلال قيامها بإعداد أكبر كوب من الشاي الساخن.

وأعلنت دبي، الجمعة، تفوقها على مدينة شنغهاي الصينية ودخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن الكوب احتوى على خمسة آلاف لتر من الشاي، موضحة أن 120 طاهيا قاموا بإعداده على مدى 12 ساعة بحضور جماهير غفيرة شهدت عملية الإعداد.

وضم الكوب العملاق كميات كبيرة من المياه، و155 كلغ من الشاي، و270 كلغ من الحليب، و360 كلغ من السكر، وغيرها من المكونات.

وبلغ قطر الكوب الداخلي العلوي 1.42 متر، بينما بلغ ارتفاعه 3.66 من الأمتار.

ويتم عرضه في “القرية العالمية”، إحدى الوجهات السياحية في الإمارة الخليجية، حتى الأول من فبراير المقبل.

وتم صب الشاي من “أكبر كوب شاي ساخن في العالم”، في أكواب ودِلال وقوارير ليستمتع الضيوف باحتسائها مجانا.

وتفوقت دبي بهذا الكوب على كوب مماثل أعد العام الماضي في مدينة شنغهاي.

وقال بدر أنوهي الرئيس التنفيذي لمجمع القرية العالمية إن اختيار هذه الفكرة يعود إلى أن كوب الشاي “يمثل أحد عناصر الضيافة العربية ولارتباطه بثقافة دولة الإمارات”.

وأكد أن دخول القرية العالمية موسوعة غينيس للأرقام القياسية يؤكد السعي الدائم لكي تكون القرية في المركز الأول وإضافة إنجاز عالمي جديد باسم الإمارات.

وتعد دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم.

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