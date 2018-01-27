السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

محاولات شاقة لإعادة نظام عدادات التاكسي في العراق

الحكومة تقول إن إعادة نظام العدادات يهدف إلى تنظيم حركة سيارات الأجرة والقضاء على ظاهرة التحميل العشوائي للركاب وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.

العرب  [نُشر في 2018/01/27، العدد: 10882، ص(10)]

فرص ضئيلة لضبط فوضى النقل في العراق

بغداد – اتسع نطاق بحث الحكومة العراقية عن إيرادات جديدة لتخفيف أزماتها المالية لتصل إلى محاولة فرض تطبيق نظام العدادات في سيارات الأجرة في محاولة لجني إيرادات ضريبية ولجم انفلات الأسعار.

لكن المراقبين يستبعدون أن تتمكن تلك الخطوة من تحقيق أي نتائج تذكر في ظل الانفلات الذي يمتد إلى معظم مفاصل الدولة والنشاطات الاقتصادية.

وقالت وزارة النقل إن مشروع نصب العدادات في سيارات التاكسي كانت مطبّقة سابقاً في العراق وأن الشركة العامة لإدارة النقل الخاص تعمل حاليا على محاولة إعادة العمل بهذا النظام.

لكنها ذكرت أنها لم تحدد حتى الآن موعدا لبدء تطبيق القرار لحين وضع جداول وخطط لطريقة احتساب الأجور للمسافات مع مراعاة زمن الرحلة بسبب الازدحام في المناطق المكتظة. ونسبت صحيفة المدى العراقية إلى ليث الربيعي مدير الإعلام في وزارة النقل قوله إن “النظام يخدم المواطن والدولة كونه يضبط مستويات الأجرة ويحقق عوائد مالية لموازنة الدولة من خلال حصر النشاط بسيارات الأجرة المسجلة.

لكن مراقبين يقولون إن معظم نشاط سيارات الأجرة في العراق يتم من خلال السيارات الخاصة، إضافة إلى أن التزام السائقين أمر مستبعد بسبب ضعف سلطة الدولة وانتشار الفساد بين الجهات الرقابية.

وأكدوا أنها مهمة شاقة في ظل الأوضاع الحالية بسبب ضعف الأجهزة الحكومية وتذمر المواطنين من أدائها، رغم الإقرار بأن تنفيذها يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة للدولة والمواطنين.

وتقول الحكومة إن المشروع يهدف إلى تنظيم حركة سيارات الأجرة بصورة عامة والحد من الازدحام المروري الحاصل في منافذ المدن والقضاء على ظاهرة التحميل العشوائي للركاب من خارج محطات النقل وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.

وتؤكد أن المشروع يسعى لتحقيق العدالة في تسلسل تحميل المركبات بين جميع السائقين على كافة الخطوط بما يضمن حقوق الجميع.

:: اقرأ أيضاً

زيادة ضريبة المبيعات تضغط على الأسواق الأردنية

المخاوف تدفع 66 علامة تجارية عالمية لمغادرة تركيا

تدفق المحاصيل المغربية يثير حفيظة مزارعي إسبانيا

مصرف أتش.أس.بي.سي البريطاني يتحاشى صفقات قطرية مغرية

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

معارضو الأسد يقاطعون مؤتمر سوتشي

2018-01-27

غصن الزيتون التركية قد تطول في عفرين

2018-01-27

تسويات جديدة في حملة السعودية على الفساد

2018-01-27

ممثلو مجلس الأمن يعاينون أدلة واشنطن ضد إيران

2018-01-27

التحالف الدولي يقصف خطأ قوة عراقية في الأنبار

2018-01-27

النزاعات تستبق الإصلاحات إلى قمة الاتحاد الأفريقي

2018-01-27

خطاب ترامب في دافوس 'تبييض' لسياسته الخارجية

yesterday 09:53:28

إضراب جديد لطواقم الرحلات الجوية يعطل رحلات الخطوط الجزائرية

yesterday 06:41:59

رد مغربي حازم على ادعاءات هيومن رايتس ووتش الخاطئة

yesterday 07:09:02

خمس مجالس رئاسية تكشف انتهازية سياسة البشير

yesterday 08:02:33

:: اختيارات المحرر

سخرية مرة تخدش وجه العنصرية الناعم للمجتمع التونسي

إحياء الموتى.. مغامرة العلم في تخطي حدود المستحيل

النحس.. شماعة يرفعها الفاشلون أم اضطراب نفسي حقيقي

قطة تربح 700 ألف دولار بفضل عبوسها

أفلام أوروبية تزور مختلف مناطق لبنان

حظر النشر في العصر الرقمي تضييق على الإعلام لمصلحة الشائعات

دبي في موسوعة غينيس بأكبر كوب شاي

متحف يعرض مرحاضا على ترامب بدلا من لوحة

لعبة الكراسي الموسيقية تتواصل في الدوري التونسي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا