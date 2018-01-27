السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

فرنسا تحتفي بالقصص العربية المصورة

التظاهرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر لتجاوز الحدود في سبيل كسر الصور النمطية التي تغزو كافة الميادين الإعلامية والثقافية.

العرب محمد يوسف [نُشر في 2018/01/27، العدد: 10882، ص(13)]

إعادة اكتشاف العالم

أنغوليم (فرنسا) - انطلقت مؤخرا فعاليات المهرجان الدولي للقصص المصورة في فرنسا. حيث سبق أن أعلن المعهد الفرنسي بباريس عن تظاهرة كبرى تحتفل بالقصص المصورة عربيا ضمن أيام المهرجان العالمي، حيث يتم عرض الأعمال خلال أيام معرض “جيل جديد، القصص المصورة العربية اليوم”، والذي فتح أبوابه للجمهور بداية من الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري، في متحف “أنغوليم” وسط فرنسا. وهذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها المتحف المخصص للقصص المصورة معرضا لفنانين من دول العالم العربي ضمن تظاهرة خاصة.

يشارك في التظاهرة الكبيرة فنانون من المغرب والمشرق العربيين احتفالا بالفن التاسع عربيا، وينتمي المشاركون إلى عشرة بلدان عربية وهي: تونس، الجزائر، المغرب، لبنان، سوريا، مصر، العراق، الأردن، ليبيا وفلسطين.

كما أعلن المنظمون أن المشاركات تزيد عن أكثر من 200 عمل مصور، إضافة إلى العشرات من الكتب الفردية والجماعية، بالإضافة إلى الإعلان عن تقديم العديد من الفنانين الشباب العرب، غير المكرسين والذين تعرض أعمالهم للمرة الأولى.

وتهدف التظاهرة إلى تقريب وجهات النظر لتجاوز الحدود في سبيل كسر الصور النمطية التي تغزو كافة الميادين الإعلامية والثقافية. وفي ذات الوقت يذكر منظمو المهرجان أنه جاء “لاكتشاف مشاعر وهواجس الفنانين الشباب، خاصة وأن معظمهم في الثلاثينات من العمر، لا سيما وأنهم يجهدون لرفع منسوب الأمل في أذهان الناس، محاولين معهم إعادة طرح الأسئلة واكتشاف العالم”.

وفي إطار المشاركات العربية في المهرجان الفرنسي، تُلحظ مشاركة عدد من المجموعات الفنية التي استطاعت أن تقدم نفسها على الخارطة العربية في مجال القصص المصورة، وهي “توك توك” المصرية، ومجلة “السمندل” اللبنانية، إضافة إلى “لاب 619” من تونس، وغيرها.

يتسم الحضور العربي بالتنوع في المواضيع وفي الأساليب الفنية المعتمدة، فتتنوع المشاركات بين الرسوم الواقعية والكوميدية وفنون الشارع ومواضيع الصحافة والسياسة والحريات. أيضا يشهد المعرض مشاركة من سوريا بأسماء وهمية لمجموعة “كوميكس 4 سوريا”.

وتجدر الإشارة إلى أنه يقام على هامش المهرجان عدد من الفعاليات الفنية واللقاءات مع الفنانين المشاركين، إضافة إلى ورشات عمل تهدف إلى محاولات إدخال نتاج الشباب المشاركين في النتاج العالمي وتأمين فرص التواصل مع المشتغلين في هذا الفن عالميا، خاصة وأنه بدأ ينمو ويفرض اسمه يوما بعد آخر.

:: اقرأ أيضاً

أصوات نسائية 'في مقام الغليان' تشهد على اختطاف الربيع

سخرية مرة تخدش وجه العنصرية الناعم للمجتمع التونسي

'النبيذة' أنثروبولوجيا روائية ترثي أوطانا تقتل أبناءها

السرد الأردني كما يراه الناقد العراقي عذاب الركابي

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

معارضو الأسد يقاطعون مؤتمر سوتشي

2018-01-27

غصن الزيتون التركية قد تطول في عفرين

2018-01-27

تسويات جديدة في حملة السعودية على الفساد

2018-01-27

ممثلو مجلس الأمن يعاينون أدلة واشنطن ضد إيران

2018-01-27

التحالف الدولي يقصف خطأ قوة عراقية في الأنبار

2018-01-27

النزاعات تستبق الإصلاحات إلى قمة الاتحاد الأفريقي

2018-01-27

خطاب ترامب في دافوس 'تبييض' لسياسته الخارجية

yesterday 09:53:28

إضراب جديد لطواقم الرحلات الجوية يعطل رحلات الخطوط الجزائرية

yesterday 06:41:59

رد مغربي حازم على ادعاءات هيومن رايتس ووتش الخاطئة

yesterday 07:09:02

خمس مجالس رئاسية تكشف انتهازية سياسة البشير

yesterday 08:02:33

:: اختيارات المحرر

سخرية مرة تخدش وجه العنصرية الناعم للمجتمع التونسي

إحياء الموتى.. مغامرة العلم في تخطي حدود المستحيل

النحس.. شماعة يرفعها الفاشلون أم اضطراب نفسي حقيقي

قطة تربح 700 ألف دولار بفضل عبوسها

أفلام أوروبية تزور مختلف مناطق لبنان

حظر النشر في العصر الرقمي تضييق على الإعلام لمصلحة الشائعات

دبي في موسوعة غينيس بأكبر كوب شاي

متحف يعرض مرحاضا على ترامب بدلا من لوحة

لعبة الكراسي الموسيقية تتواصل في الدوري التونسي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا