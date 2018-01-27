مذكرات مجهولة لأم كلثوم

كتاب 'مذكرات الآنسة أم كلثوم .. ووثائق أخرى' للكاتب والصحافي محمد شعير يتضمن مذكرات شبه مجهولة كتبتها أم كلثوم عن بداياتها الفنية ومعاناتها.

العرب

أسرار تكشف لأول مرة عن كوكب الشرق

القاهرة – يصدر قريبا عن سلسلة كتاب اليوم كتاب “مذكرات الآنسة أم كلثوم .. ووثائق أخرى” للكاتب الصحافي محمد شعير مدير تحرير مجلة أخبار الأدب المصرية والمقرر أن يقدم الكتاب ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب سنة 2018.

يضم الكتاب الحوار الوحيد الذي أجرته أيقونة الغناء العربي أم كلثوم كصحافية مع محمد حسنين هيكل، عندما جلست على مقعده وقررت أن تحاوره في السياسة والثقافة والفن.

ويتضمن الكتاب أربع وثائق رئيسية شبه مجهولة تقريبا الأولى المذكرات التي كتبتها أم كلثوم في مجلة آخر ساعة عام 1937 عن بداياتها الفنية ومعاناتها حتى رحيلها إلى القاهرة لتواصل رحلة الصعود.

ويتضمن الكتاب أيضا 11 مقالا كتبتها على فترات مختلفة من بينها مقالات عن جمال عبدالناصر وأحمد رامي وأحمد حسنين باشا وتأملات عن جمهور حفلاتها وأسباب أزمة المسرح الغنائي.

وأخيرا يقدم الكتاب الوثائق القانونية لمعركتها مع الشيخ زكريا أحمد والتي تنشر كاملة لأول مرة.

ونذكر أن أم كلثوم واسمها الحقيقي فاطمة بنت الشيخ إبراهيم السيد البلتاجي، تمثل علامة فارقة في تاريخ الفن العربي، ما خولها لأن تكون أشهر فنانة على مر التاريخ العربي، حيث لقبت بالعديد من الألقاب مثل شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، ليرسخ لقب أم كلثوم مرتبطا بشخصيتها الفنية الفريدة.

وسيرة الفنانة مليئة بالأحداث التي لم تقف عند مراحل التطور والنقلات المحورية في حياتها، بل شملت سيرتها كذلك سيرة الوطن العربي بأكمله انطلاقا من مصر.