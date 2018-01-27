السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

مذكرات مجهولة لأم كلثوم

كتاب 'مذكرات الآنسة أم كلثوم .. ووثائق أخرى' للكاتب والصحافي محمد شعير يتضمن مذكرات شبه مجهولة كتبتها أم كلثوم عن بداياتها الفنية ومعاناتها.

العرب  [نُشر في 2018/01/27، العدد: 10882، ص(14)]

أسرار تكشف لأول مرة عن كوكب الشرق

القاهرة – يصدر قريبا عن سلسلة كتاب اليوم كتاب “مذكرات الآنسة أم كلثوم .. ووثائق أخرى” للكاتب الصحافي محمد شعير مدير تحرير مجلة أخبار الأدب المصرية والمقرر أن يقدم الكتاب ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب سنة 2018.

يضم الكتاب الحوار الوحيد الذي أجرته أيقونة الغناء العربي أم كلثوم كصحافية مع محمد حسنين هيكل، عندما جلست على مقعده وقررت أن تحاوره في السياسة والثقافة والفن.

ويتضمن الكتاب أربع وثائق رئيسية شبه مجهولة تقريبا الأولى المذكرات التي كتبتها أم كلثوم في مجلة آخر ساعة عام 1937 عن بداياتها الفنية ومعاناتها حتى رحيلها إلى القاهرة لتواصل رحلة الصعود.

ويتضمن الكتاب أيضا 11 مقالا كتبتها على فترات مختلفة من بينها مقالات عن جمال عبدالناصر وأحمد رامي وأحمد حسنين باشا وتأملات عن جمهور حفلاتها وأسباب أزمة المسرح الغنائي.

وأخيرا يقدم الكتاب الوثائق القانونية لمعركتها مع الشيخ زكريا أحمد والتي تنشر كاملة لأول مرة.

ونذكر أن أم كلثوم واسمها الحقيقي فاطمة بنت الشيخ إبراهيم السيد البلتاجي، تمثل علامة فارقة في تاريخ الفن العربي، ما خولها لأن تكون أشهر فنانة على مر التاريخ العربي، حيث لقبت بالعديد من الألقاب مثل شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، ليرسخ لقب أم كلثوم مرتبطا بشخصيتها الفنية الفريدة.

وسيرة الفنانة مليئة بالأحداث التي لم تقف عند مراحل التطور والنقلات المحورية في حياتها، بل شملت سيرتها كذلك سيرة الوطن العربي بأكمله انطلاقا من مصر.

:: اقرأ أيضاً

أصوات نسائية 'في مقام الغليان' تشهد على اختطاف الربيع

سخرية مرة تخدش وجه العنصرية الناعم للمجتمع التونسي

فرنسا تحتفي بالقصص العربية المصورة

'النبيذة' أنثروبولوجيا روائية ترثي أوطانا تقتل أبناءها

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

معارضو الأسد يقاطعون مؤتمر سوتشي

2018-01-27

غصن الزيتون التركية قد تطول في عفرين

2018-01-27

تسويات جديدة في حملة السعودية على الفساد

2018-01-27

ممثلو مجلس الأمن يعاينون أدلة واشنطن ضد إيران

2018-01-27

التحالف الدولي يقصف خطأ قوة عراقية في الأنبار

2018-01-27

النزاعات تستبق الإصلاحات إلى قمة الاتحاد الأفريقي

2018-01-27

خطاب ترامب في دافوس 'تبييض' لسياسته الخارجية

yesterday 09:53:28

إضراب جديد لطواقم الرحلات الجوية يعطل رحلات الخطوط الجزائرية

yesterday 06:41:59

رد مغربي حازم على ادعاءات هيومن رايتس ووتش الخاطئة

yesterday 07:09:02

خمس مجالس رئاسية تكشف انتهازية سياسة البشير

yesterday 08:02:33

:: اختيارات المحرر

سخرية مرة تخدش وجه العنصرية الناعم للمجتمع التونسي

إحياء الموتى.. مغامرة العلم في تخطي حدود المستحيل

النحس.. شماعة يرفعها الفاشلون أم اضطراب نفسي حقيقي

قطة تربح 700 ألف دولار بفضل عبوسها

أفلام أوروبية تزور مختلف مناطق لبنان

حظر النشر في العصر الرقمي تضييق على الإعلام لمصلحة الشائعات

دبي في موسوعة غينيس بأكبر كوب شاي

متحف يعرض مرحاضا على ترامب بدلا من لوحة

لعبة الكراسي الموسيقية تتواصل في الدوري التونسي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا