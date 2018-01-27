السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

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السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

متفرقات رياضية: كايري إيرفينغ ينضم إلى صفوف كليفلاند

النجم السويسري روجيه فيدرر يصعد إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس دون عناء كبير بعدما انسحب الكوري الجنوبي تشونغ هيون من مباراة الدور قبل النهائي.

العرب  [نُشر في 2018/01/27، العدد: 10882، ص(23)]

اختيار صعب

اختار نجم كليفلاند كافاليررز “الملك” ليبرون جيمس زميله السابق كايري إيرفينغ للانضمام إلى صفوف فريقه في مباراة كل النجوم المقررة في 18 فبراير المقبل في لوس أنجليس، في حين وقع اختيار نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري على أفضل هداف في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم جيمس هاردن.

وهي المرة الأولى في تاريخ مباراة كل النجوم، المواجهة التقليدية التي تجمع كل سنة أفضل اللاعبين في الدوري، يقوم فيها اللاعبان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات، باختيار فريقهما بحرية دون الأخذ بعين الاعتبار انتماء اللاعبين إلى المنطقتين الغربية أو الشرقية.

صعد النجم السويسري روجيه فيدرر إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس دون عناء كبير بعدما انسحب الكوري الجنوبي تشونغ هيون من مباراة الدور قبل النهائي بسبب الإصابة.

وصعد فيدرر (36 عاما) بذلك إلى النهائي رقم 30 في سجل مشاركاته ببطولات “غراند سلام” الأربع الكبرى، وبات على بعد خطوة واحدة من لقبه العشرين في البطولات الكبرى.

وسيتنافس فيدرر، المصنف الثاني للبطولة، على اللقب الأحد مع الكرواتي مارين سيليتش المصنف السادس للبطولة والذي حسم صعوده على حساب البريطاني كيلي إيدموند. وكان فيدرر وسيليتش قد التقيا في نهائي بطولة ويمبلدون في الموسم الماضي.

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