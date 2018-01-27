السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10882

المغرب يتوعد ناميبيا في أمم المحليين

لاعبو المنتخب المحلي المغربي يتطلعون إلى إلحاق الهزيمة بالمنتخب الناميبي لمواصلة المغامرة القارية وبلوغ نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

العرب  [نُشر في 2018/01/27، العدد: 10882، ص(22)]

مطاردة اللقب تتواصل

الرباط- سيكون ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء مسرحا لمباراة قوية أمام ناميبيا، السبت، في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين. ويخطط المحلي المغربي لعبور حاجز المحاربين، والتأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية.

وقدم فريق المدرب جمال السلامي مستويات جيدة في دور المجموعات، وأكد الاستعداد للمنافسة على اللقب القاري. وينتظر أن يكون ملعب محمد الخامس محتشدا بالجماهير في ظل أهمية المباراة للبلد المضيف.

ويتمتع المدرب جمال السلامي بجاهزية كافة لاعبيه لخوض هذه المباراة باستثناء الغياب المحتمل لعبد الإله الحافيظي الذي مازال يشكو من الإصابة.

ويعول السلامي على أهم لاعبيه، وأبرزهم أيوب الكعبي، النجم الذي خطف الأضواء في دور المجموعات، بدليل أنه يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف. وقال جمال السلامي إن مباراة ناميبيا ستكون صعبة، مضيفا أن المنافسة دخلت مرحلة الصعوبة والإقصاء المباشر.

وواصل “تابعت مباراة ناميبيا الأخيرة أمام زامبيا، في الجولة الثالثة، وشاهدنا الطريقة التي يلعب بها، كما خلق متاعب كبيرة للخصم”. وأوضح السلامي أنه سيتعامل مع المباراة بحذر واحترافية من أجل التأهل لنصف النهائي.

وختم حديثه بقوله “نحن مطالبون بالتأهل إلى المربع الذهبي، لأننا نعرف أن الجمهور المغربي ينتظر منا الشيء الكثير في هذه المنافسة، لذلك نتمنى أن نسعده ونحجز بطاقة العبور”.

من جانبه قال محمد نهيري مدافع المنتخب المحلي المغربي إن زملاءه يتطلعون إلى إلحاق الهزيمة بناميبيا لمواصلة المغامرة القارية وبلوغ نصف النهائي، وأضاف نهيري في تصريح تلفزيوني “الهدف سيظل هو التتويج باللقب، نحترم كل المنتخبات المنافسة التي نواجهها ومنتخب ناميبيا واحد منها، لا نفكر سوى في بلوغ مرادنا، وهذا يفرض علينا تجاوز كل المنتخبات التي تقف في طريقنا”.

وتابع “نتطور من مباراة إلى أخرى و نستشعر دفء ودعم الجمهور الذي كان عاملا حاسما في المباريات السابقة ونحن ممتون كثيرا للأدوار التي قدمها ونعده باللقب”.

في الطرف المقابل قال ريكاردو مانيتي مدرب ناميبيا إن مواجهة المغرب ستكون صعبة للغاية، وتابع “بقي منتخب المغرب في ملعب محمد الخامس الذي أجرى به كل مبارياته في دور المجموعات، وهذا امتياز لصالحه، دون استثناء الدعم الجماهيري، ما يؤكد أن مهمتنا ستكون صعبة”.

وتابع “مواجهة البلد المنظم دائما تكون استثنائية، نظرا للأجواء التي تدور فيها”، مشيرا إلى أن لاعبيه مستعدون لكل الصعوبات التي ستكون أمامهم. وأضاف “كنا نتمنى مواجهة السودان وتفادي المغرب، لكننا لم ننجح في الفوز على زامبيا، وسنضع كل إمكانياتنا من أجل مقارعة منافسنا”.

:: اقرأ أيضاً

لعبة الكراسي الموسيقية تتواصل في الدوري التونسي

سيطرة الكبار سبب المغالاة في صفقات الدوري المصري

بوفون يلمح إلى مواصلة المشوار

نهائي ساخن بين يد مصر وتونس

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

معارضو الأسد يقاطعون مؤتمر سوتشي

2018-01-27

غصن الزيتون التركية قد تطول في عفرين

2018-01-27

تسويات جديدة في حملة السعودية على الفساد

2018-01-27

ممثلو مجلس الأمن يعاينون أدلة واشنطن ضد إيران

2018-01-27

التحالف الدولي يقصف خطأ قوة عراقية في الأنبار

2018-01-27

النزاعات تستبق الإصلاحات إلى قمة الاتحاد الأفريقي

2018-01-27

خطاب ترامب في دافوس 'تبييض' لسياسته الخارجية

yesterday 09:53:28

إضراب جديد لطواقم الرحلات الجوية يعطل رحلات الخطوط الجزائرية

yesterday 06:41:59

رد مغربي حازم على ادعاءات هيومن رايتس ووتش الخاطئة

yesterday 07:09:02

خمس مجالس رئاسية تكشف انتهازية سياسة البشير

yesterday 08:02:33

:: اختيارات المحرر

سخرية مرة تخدش وجه العنصرية الناعم للمجتمع التونسي

إحياء الموتى.. مغامرة العلم في تخطي حدود المستحيل

النحس.. شماعة يرفعها الفاشلون أم اضطراب نفسي حقيقي

قطة تربح 700 ألف دولار بفضل عبوسها

أفلام أوروبية تزور مختلف مناطق لبنان

حظر النشر في العصر الرقمي تضييق على الإعلام لمصلحة الشائعات

دبي في موسوعة غينيس بأكبر كوب شاي

متحف يعرض مرحاضا على ترامب بدلا من لوحة

لعبة الكراسي الموسيقية تتواصل في الدوري التونسي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا