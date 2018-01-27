المغرب يتوعد ناميبيا في أمم المحليين

لاعبو المنتخب المحلي المغربي يتطلعون إلى إلحاق الهزيمة بالمنتخب الناميبي لمواصلة المغامرة القارية وبلوغ نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

العرب

مطاردة اللقب تتواصل

الرباط- سيكون ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء مسرحا لمباراة قوية أمام ناميبيا، السبت، في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين. ويخطط المحلي المغربي لعبور حاجز المحاربين، والتأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية.

وقدم فريق المدرب جمال السلامي مستويات جيدة في دور المجموعات، وأكد الاستعداد للمنافسة على اللقب القاري. وينتظر أن يكون ملعب محمد الخامس محتشدا بالجماهير في ظل أهمية المباراة للبلد المضيف.

ويتمتع المدرب جمال السلامي بجاهزية كافة لاعبيه لخوض هذه المباراة باستثناء الغياب المحتمل لعبد الإله الحافيظي الذي مازال يشكو من الإصابة.

ويعول السلامي على أهم لاعبيه، وأبرزهم أيوب الكعبي، النجم الذي خطف الأضواء في دور المجموعات، بدليل أنه يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف. وقال جمال السلامي إن مباراة ناميبيا ستكون صعبة، مضيفا أن المنافسة دخلت مرحلة الصعوبة والإقصاء المباشر.

وواصل “تابعت مباراة ناميبيا الأخيرة أمام زامبيا، في الجولة الثالثة، وشاهدنا الطريقة التي يلعب بها، كما خلق متاعب كبيرة للخصم”. وأوضح السلامي أنه سيتعامل مع المباراة بحذر واحترافية من أجل التأهل لنصف النهائي.

وختم حديثه بقوله “نحن مطالبون بالتأهل إلى المربع الذهبي، لأننا نعرف أن الجمهور المغربي ينتظر منا الشيء الكثير في هذه المنافسة، لذلك نتمنى أن نسعده ونحجز بطاقة العبور”.

من جانبه قال محمد نهيري مدافع المنتخب المحلي المغربي إن زملاءه يتطلعون إلى إلحاق الهزيمة بناميبيا لمواصلة المغامرة القارية وبلوغ نصف النهائي، وأضاف نهيري في تصريح تلفزيوني “الهدف سيظل هو التتويج باللقب، نحترم كل المنتخبات المنافسة التي نواجهها ومنتخب ناميبيا واحد منها، لا نفكر سوى في بلوغ مرادنا، وهذا يفرض علينا تجاوز كل المنتخبات التي تقف في طريقنا”.

وتابع “نتطور من مباراة إلى أخرى و نستشعر دفء ودعم الجمهور الذي كان عاملا حاسما في المباريات السابقة ونحن ممتون كثيرا للأدوار التي قدمها ونعده باللقب”.

في الطرف المقابل قال ريكاردو مانيتي مدرب ناميبيا إن مواجهة المغرب ستكون صعبة للغاية، وتابع “بقي منتخب المغرب في ملعب محمد الخامس الذي أجرى به كل مبارياته في دور المجموعات، وهذا امتياز لصالحه، دون استثناء الدعم الجماهيري، ما يؤكد أن مهمتنا ستكون صعبة”.

وتابع “مواجهة البلد المنظم دائما تكون استثنائية، نظرا للأجواء التي تدور فيها”، مشيرا إلى أن لاعبيه مستعدون لكل الصعوبات التي ستكون أمامهم. وأضاف “كنا نتمنى مواجهة السودان وتفادي المغرب، لكننا لم ننجح في الفوز على زامبيا، وسنضع كل إمكانياتنا من أجل مقارعة منافسنا”.