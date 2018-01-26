سائق طبق نظام 'جي بي اس' فوقع في بحيرة

ثلاثة أشخاص ينهون رحلتهم في بحيرة شامبلين في الولايات المتحدة بعدما اتبعوا تعليمات تطبيق تحديد الموقع الجغرافي 'جي بي اس'.

العرب

نهاية غير متوقعة

فيرمونت (الولايات المتحدة) – أنهى ثلاثة أشخاص كانوا في سيارة شمال شرق الولايات المتحدة رحلتهم في بحيرة شامبلين بعدما اتبعوا تعليمات تطبيق نقال، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وقال سائق السيارة ردا على أسئلة الشرطة “لقد اتبعت تعليمات نظام تحديد الموقع الجغرافي (جي بي اس)” في مدينة برلينغتون الواقعة في ولاية فيرمونت الأميركية على بعد ساعة من الحدود الكندية، بحسب ما ورد في تقرير الشرطة.

وجاء في التقرير “أن الجزء الوحيد المرئي من السيارة كان واقي الصدمات الخلفي”، موضحا أن بقية السيارة كانت غائصة في المياه. وكتب الشرطي الذي صاغ تقرير الحادث أن “السائق لم يكن تحت تأثير الكحول أو المخدرات عند وقوع الحادث”.

وقد يفسر سوء الأحوال الجوية أسباب هذا الحادث، إذ أن أمطارا غزيرة كانت تتساقط على المدينة التي لفها ضباب خفيف.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن السائق كان يستخدم تطبيق “ويز” الذي يسمح من خلال استخدام بيانات نظام “جي بي اس” بمساعدة السائقين عبر اقتراح طرق بديلة لتجنب الازدحام المروري على سبيل المثال.

وتعذر على ناطقة باسم شركة غوغل المالكة للتطبيق تفسير كيف انتهت السيارة في البحيرة.