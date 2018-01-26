شاب عراقي يصنع طائرة لا يستطيع التحليق بها في كردستان

يطمح شاب من مدينة السليمانية التابعة لإقليم كردستان إلى تحليق طائرة صغيرة من صنعه حاملة للركاب في سماء مدينته، مقرا عزمه على تحطيم ارتفاع قياسي عبر الطيران ببالون والقفز بالمظلة.

العرب

الحلم ممكن يصبح حقيقة

السليمانية (العراق) – اشتهر آري كامل شاب من مدينة السليمانية التابعة لإقليم كردستان (الشمال الشرقي من العراق)، بأنه تمكن حتى الآن من صنع العشرات من الطائرات المسيرة.

ولا يعد الحديث عن كامل (28 سنة) بين مواطني كردستان أمرا جديدا، بل الجديد هو أنه نقل خطواته من صنع طائرة مسيرة إلى صنع طائرة صغيرة حاملة للركاب وأكثر من ذلك يسعى إلى الوصول إلى ارتفاع قياسي عبر الطيران ببالون.

وصنع كامل منذ أشهر طائرة صغيرة يمكنها حمل أربعة ركاب، إلا أنها لم تبدأ بالطيران بعد وهي بحاجة لبعض القطع. ومع ذلك من الصعب عليه تجربتها حتى بعد الانتهاء منها، إذ لم تمنحه حكومة إقليم كردستان الإجازة الرسمية للعمل كما لا يسمح قرار بغداد بتحليق طائرة فوق سماء كردستان دون إذن.

ووفقا لموقع نقاش، قال كامل وهو حول الطائرة التي صنعها “الطائرة هي من نوع ‘ستول-سي اتش 750‘ ومن تصميم الأميركي كريس هانز وقد صنع من الألمنيوم والبلاستيك والخشب والفوم، ولم يبق سوى المحرك الذي سيصلني من خارج البلاد، أما باقي القطع الأخرى فقد صنعت 95 بالمئة منها بنفسي”.

ويمكن لطائرة كامل الارتفاع لعلو كيلومتر والبقاء لخمس ساعات في السماء، وقد أبدى استعداده لإخضاعها لجميع الفحوصات الهندسية والميكانيكية.

ولا تعد تجربة صنع الطائرات أمرا جديدا بالنسبة لكامل، ولكنه كان في السابق يصنع الطائرات المسيرة فقط، وبدأت قصته منذ أربع سنوات عندما شارك في معرض للطائرات المسيرة في باريس وأيقن أنه يستطيع القيام بالتجربة، وعن ذلك قال “عندما رأيت الطائرات أيقنت أن صنع الطائرات المسيرة ليس أمرا مستحيلا”.

وبدأ الشاب البحث عن تصميم وطريقة صنع الطائرات عبر الإنترنت وجربها وصنع عدة طائرات، لكن لم يكن بإمكان أي منها الطيران إلى أن تمكنت طائراته من التحليق أخيرا. وأضاف “لقد صنعت حتى الآن 120 طائرة مسيرة كان معظمها من تصميمي”.

وما ساعد كامل في عمله أنه موهوب في الرسم والنحت على الرغم من أنه درس حتى الصف الثالث المتوسط فقط.

ويصنع كامل طائراته من الفايبر غلاس وتكلف كل واحدة منها مبلغ (200-500) دولار، أما محركاتها فهي في الحقيقة ليست محركات طائرات بل هي لآلات أخرى يشتريها من خارج العراق.

وعمل كامل لفترة طويلة في البناء وجمع مبلغا كبيرا من المال، ولكنه أنفق كل ثروته على تلك الطائرات بمساعدة من والدته وشقيقه.

وطلب العديد من المسؤولين العسكريين الاستفادة من طائرات كامل المسيرة خلال الحرب ضد تنظيم داعش، إلا أنه رفض ذلك لأنه “لم يأته طلب رسمي من حكومة إقليم كردستان” لذا لم يرغب في القيام بذلك بحسب ما أفاد.

ولم تنجح المحاولات الفردية لكامل في فعل كل شيء، لذلك شكل مع عدد من الخبراء في مجال الطيران مجموعة تدعى “سماء البيشمركة” كانوا ينوون بدعم من حكومة الإقليم إنشاء معمل صغير لصنع الطائرات وتدريب البيشمركة على كيفية استخدامها، ولكن محاولتهم لم تتحقق.

وعلى الرغم من أن حكومة الإقليم لم تدعم المشروع، إلا أن هناك العديد من الخبراء في مجال الطيران يدعمون مثل هذه المساعي، ويرون أن المشروع إذا تم دعم هذا الشاب فإنه سيقوم بأعمال كبيرة جدا.

وأفاد شورش سعيد (58 سنة) الذي شارك في عدة دورات لصنع الطائرات الصغيرة في روسيا أن “كامل ليس خائفا ويريد خوض جميع المغامرات وهذه نقطة نجاح الشاب”.

ويعمل كامل جاهدا على إنهاء طائرته ذات الركاب الأربعة، إلا أن هناك عقبات كثيرة تنتظره، إذ لم يسمح له حتى الآن باستيراد قطع محرك الطائرة كما أبلغته الأجهزة الأمنية أنها لن تسمح بطيرانها.

وأوضح كامل أن خطته بعد الانتهاء من طائرته تكمن في الوصول ببالون إلى أعلى ارتفاع في السماء يمكن لبالون أن يبلغه والقفز من هناك بالمظلة.