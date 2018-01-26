الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10881

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الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10881

عروض خليجية تحاصر أيوب الكعبي

نهضة بركان يلتزم الصمت حول العروض التي تلقاها بشأن ضم أيوب الكعبي، وهو سينتظر الميركاتو الصيفي لبيع اللاعب بقيمة مالية مرتفعة.

العرب  [نُشر في 2018/01/26، العدد: 10881، ص(22)]

أيوب الكعبي في انتظار الميركاتو الصيفي

الرباط - تسبب تألق أيوب الكعبي مع المنتخب المحلي المغربي في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، في جلب انتباه مجموعة من الأندية الخليجية والتركية.

وخطف الكعبي الأضواء بتصدره ترتيب هدافي البطولة الأفريقية بـ5 أهداف حتى الآن. وبات الكعبي حديث مجموعة من الأندية الخليجية والأوروبية التي تسعى للتعاقد معه.

وكان نهضة بركان قد انتدب الكعبي هذا الموسم من الراسينغ البيضاوي، وارتفعت أسهمه أيضا في الدوري المغربي. ويلتزم نهضة بركان الصمت حول هذه العروض، حيث تشير كل التوقعات إلى أن الفريق البركاني سينتظر الميركاتو الصيفي لبيع اللاعب بقيمة مالية مرتفعة.

وفي سياق متصل تواجد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مجددا في تدريبات المنتخب المحلي المغربي، الذي يواصل تحضيراته لمباراة ناميبيا، السبت، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتأتي الغاية من تواجد رينارد من أجل تقديم دفعة معنوية للاعبي المغرب قبل المواجهة الحاسمة المرتقبة في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

5 أهداف خطف بها أيوب الكعبي الأضواء بتصدره ترتيب هدافي البطولة الأفريقية حتى الآن

ويتابع رينارد باهتمام كبير أداء اللاعبين إسماعيل الحداد وأشرف بنشرقي وبدر بانون، والذين سيكون لهم دور حاسم مع المنتخب الأول في الوديتين المقبلتين أمام أوزبكستان وصربيا. وترك تواجد رينارد مع المنتخب المغربي حالة من الارتياح لدى اللاعبين الذين تفاعلوا معه بشكل كبير.

وكان نادي الهلال السعودي أصدر تأشيرة دخول المهاجم المغربي أشرف بنشرقي إلى أراضي المملكة للانضمام إلى صفوف الفريق بعد أن توصل إلى اتفاق رسمي مع فريق الوداد البيضاوي المغربي. ومن المنتظر أن يصل بنشرقي إلى الرياض عقب ختام منافسات كأس أفريقيا للمحليين المقامة حاليا في المغرب، وذلك لإجراء الكشف الطبي والإعلان عن مدة التعاقد.

ويذكر أن الهلال كان قد أعلن عن موافقة نادي الوداد على العرض المالي لضم بنشرقي والذي اقترب من 5 ملايين دولار في صفقة تعتبر الأغلى بين الصفقات التي تمت في تاريخ الدوري المغربي. ويُشار إلى أن فريق المغرب الفاسي سيستفيد من نسبة 25 بالمئة باعتباره الفريق الأصلي للاعب.

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