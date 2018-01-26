مكاسب صفقة المولد تغمر ليفانتي الإسباني

المولد سيلتحق بفريقه الجديد ليفانتي ليبدأ تجربة احترافه في الدوري الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

العرب

صراع العالمية يتواصل

الرياض - رغم عدم انضمامه إلى تدريبات الفريق حتى الآن، لم يتردد نادي ليفانتي الإسباني في الكشف عن المكاسب الكبرى التي جناها من تعاقده مع المهاجم السعودي الدولي الشهير فهد المولد في إطار الاتفاقية التاريخية بين الهيئة العامة للرياضة السعودية ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتواجد المولد حاليا في معسكر المنتخب السعودي التدريبي بالعاصمة الرياض، والذي يتعرف من خلاله المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني الجديد للفريق على لاعبيه في أول تجمع تحت قيادته منذ تولى تدريب الفريق.

وتختتم فعاليات هذا المعسكر السبت علما وأنه الأول من أربعة معسكرات للفريق مخططة تحت قيادة بيتزي خلال الأشهر الأولى من العام الحالي وذلك قبل بدء مرحلة الإعداد الأخيرة للفريق استعدادا لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان بيتزي والاتحاد السعودي لكرة القدم كشفا مؤخرا عن برنامج إعداد الفريق، حيث ينتظم الفريق في معسكر آخر خلال الفترة من 21 إلى 27 فبراير المقبل ويخوض خلاله مباراة ودية أمام العراق في البصرة.

ويقام المعسكر الثالث في الفترة من 15 إلى 27 مارس المقبل ويخوض خلاله الأخضر مباراتين وديتين بإسبانيا أمام المنتخبين الأوكراني والبلجيكي فيما يقام المعسكر الرابع عقب نهاية الموسم الحالي، حيث ينطلق في أواخر أبريل المقبل ويستمر حتى منتصف مايو ويشتمل على مباراتين وديتين.

وفي المرحلة الأخيرة من الإعداد سيمنح بيتزي لاعبيه إجازة في الأيام الأربعة الأولى من شهر رمضان المبارك ثم يبدأ المعسكر الأخير للفريق بأوروبا ويتضمن ثلاث مباريات أمام منتخبات إيطاليا وبيرو وألمانيا على الترتيب قبل السفر إلى روسيا.

وعقب نهاية المعسكر الحالي للأخضر السعودي، سيلتحق المولد بصفوف فريقه الجديد ليفانتي الإسباني ليبدأ تجربة احترافه في الدوري الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

الدوري الإسباني سيجني مكاسب عدة من الاتفاقيات في ظل الزيادة المتوقعة لمشاهدة مباريات الدوري في السوق السعودية والخليجية

مكاسب عدة

قبل بدء مسيرته مع النادي الإسباني، لم يتردد النادي في الكشف عن مكاسبه الأولية من استعارة اللاعب الملقب بـ”الفهد السعودي”، حيث أكد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر زيادة عدد متابعي صفحة النادي بنحو 50 ألف متابع إضافة إلى تسعة ملايين تفاعل و155 مشاهدة على الصفحة.

كانت وسائل الإعلام الإسبانية أشارت فور انتقال اللاعبين التسعة إلى أن الأندية الإسبانية التي انتقلوا إليها وكذلك الدوري الإسباني سيجني مكاسب عدة من هذه الاتفاقية خاصة في ظل الزيادة المتوقعة لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في السوق السعودية خاصة والخليجية والعربية عامة.

كما يتوقع أن تؤتي الفترة التي يقضيها لاعبو المنتخب السعودي مع أنديتهم الإسبانية ثمارها خلال مشاركة الفريق في المونديال الروسي بعد اكتساب خبرة احترافية جيدة والمهارة في التعامل مع لاعبين من مختلف الجنسيات ومع أجواء اللعب في أوروبا.

وكانت الهيئة العامة للرياضة السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ ورابطة الدوري الأسباني قد أعلنتا الأحد الماضي عن الخطوات الرئيسية في ما يخص شراكتهما من أجل تطوير رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية. وكانت اتفاقية الشراكة المتعددة، التي أبرمت بين الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني منتصف أكتوبر الماضي، تتضمن عدة عناصر منها إنشاء أكاديمية ومبادرة للكشف عن المواهب في المملكة.

وأثمرت هذه الاتفاقية عن طلب سبعة أندية من الدرجتين الأولى والثانية خدمات تسعة لاعبين من السعودية بنظام الإعارة، حيث تتيح اتفاقيات الإعارة، لفترة أولية مدتها ستة شهور، لهؤلاء اللاعبين مواصلة تطوير تدريباتهم على المهارات واللعب في ملاعب إسبانيا.

أبرز النجوم

شملت قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم للعب في صفوف فرق الدوري الإسباني ثلاثة من أبرز نجوم المنتخب السعودي وهم يحيى الشهري (ليغانيس) وفهد المولد (ليفانتي) وسالم الدوسري (فياريال) وجميعها من أندية الدرجة الأولى في إسبانيا.

وتألق اللاعبون الثلاثة في الفترة الماضية في صفوف ثلاثة من أكبر الأندية السعودية وأبرزها، حيث لعب الشهري لفريق النصر والمولد لفريق اتحاد جدة فيما سطع الدوسري في صفوف الهلال حامل لقب الدوري السعودي حاليا. وكان المولد سجل هدف الحسم في تصفيات آسيا لبطولة كأس العالم وقاد فريقه للعودة إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 2006 .

وانتقل إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا كل من علي النمر (نومانسيا) وعبدالمجيد الصليهم (رايو فاليكانو) وعبدالله الحمدان (سبورتينغ خيخون) ونوح الموسى (بلد الوليد).