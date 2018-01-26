الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10881

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الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10881

أبرز تغريدات العرب: حين تُحبط اقرأ بشغف

العرب  [نُشر في 2018/01/26، العدد: 10881، ص(19)]

ZaidHamdany@

المجتمع في حاجة إلى ثقافة عضوية، ثقافة تحاكي الواقع وتلامس متطلباته، وهذه الثقافة تتوسل مثقفًا عضويًّا، يحول التنظير إلى تطبيق، والفلسفة إلى ممارسة.

HawiZeinab@

حين لا تحب المكان استبدله،

حين يؤذيك الأشخاص غادرهم،

حين تملّ ابتكر فكرة جديدة،

حين تُحبط اقرأ بشغف،

المهم في الحياة ألا تقف متفرجا!

00sh_ali@

عبارة الفقهاء "يستتاب وإلّا قتل"

تجمع كل معاني الإرهاب، وتنسف كل جهود التقارب، وتلغي كل مؤسسات الحوار، وتميت كل أنماط التفكير، وتشرعن القتل لمجرد الخلاف.

Arwaia@

إذا رأيت نفسك في حاجة ماسّة

لتثبت لأحدهم بأنك أفضل منه فاسْترِح؛ لأنه أفضل منك.

aliwahida@

#ليبيا انهزمت عندما وجد ليبيون مبررات لقتل ليبيين آخرين.

e1haddad@

من بنى شعبيته على النفايات

استحق الفرز.

#لبنان.

ma573573@

ستأخذ المرأة كل حقوقها،

وستكون في كل شيء #على_حد_سواء مع الرجل. سيغضب تيار معين، وستمانع فئة اجتماعية تقليدية، ولكن تيار الإنسانية سيجرف كل هؤلاء.

Sarah_AboZeid

عجيب أمركم أيها المصريون

تشغلون أنفسكم بالانتخابات الرئاسية وأنتم تعلمون من هو رئيسكم القادم من الآن!

loayomran@

لا تحتاج أن تكون مؤيدا لخليفة حفتر أو كارها له لتشجب وتدين قتل الأبرياء العزل في #بنغازي، تحتاج فقط لأن تكون إنسانا! في المصائب.. تغيب الانتماءات. #ليبيا #

MoubarakCamille@

ليسَ الضعيفُ مَن يتَّخِذ قرارًا

ثمَّ يكتشفُ خطأه ويعود عن قراره، إنّما الضعيفُ مَن يتصلَّبُ في وجهِ الحقّ ويُعانِدُ الخيرَ ويستقوي بالباطل.

turkinsudairi@

يا دول الخليج: نظفي منظومة التعليم العام والجامعي من كوادر وفكر الأخوان والسرورية والسلفية الجهادية، من أجل مستقبل مستقر آمن، ومزدهر.. سعيد.

تابعوا

22mosalah ‏@

محمد صلاح

لاعب كرة قدم مصري.

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