أبرز تغريدات العرب: حين تُحبط اقرأ بشغف

ZaidHamdany@
المجتمع في حاجة إلى ثقافة عضوية، ثقافة تحاكي الواقع وتلامس متطلباته، وهذه الثقافة تتوسل مثقفًا عضويًّا، يحول التنظير إلى تطبيق، والفلسفة إلى ممارسة.
HawiZeinab@
HawiZeinab@
حين لا تحب المكان استبدله،
حين يؤذيك الأشخاص غادرهم،
حين تملّ ابتكر فكرة جديدة،
حين تُحبط اقرأ بشغف،
المهم في الحياة ألا تقف متفرجا!
00sh_ali@
00sh_ali@
عبارة الفقهاء "يستتاب وإلّا قتل"
تجمع كل معاني الإرهاب، وتنسف كل جهود التقارب، وتلغي كل مؤسسات الحوار، وتميت كل أنماط التفكير، وتشرعن القتل لمجرد الخلاف.
Arwaia@
Arwaia@
إذا رأيت نفسك في حاجة ماسّة
لتثبت لأحدهم بأنك أفضل منه فاسْترِح؛ لأنه أفضل منك.
aliwahida@
aliwahida@
#ليبيا انهزمت عندما وجد ليبيون مبررات لقتل ليبيين آخرين.
e1haddad@
e1haddad@
من بنى شعبيته على النفايات
استحق الفرز.
#لبنان.
ma573573@
ستأخذ المرأة كل حقوقها،
وستكون في كل شيء #على_حد_سواء مع الرجل. سيغضب تيار معين، وستمانع فئة اجتماعية تقليدية، ولكن تيار الإنسانية سيجرف كل هؤلاء.
Sarah_AboZeid
عجيب أمركم أيها المصريون
تشغلون أنفسكم بالانتخابات الرئاسية وأنتم تعلمون من هو رئيسكم القادم من الآن!
لا تحتاج أن تكون مؤيدا لخليفة حفتر أو كارها له لتشجب وتدين قتل الأبرياء العزل في #بنغازي، تحتاج فقط لأن تكون إنسانا! في المصائب.. تغيب الانتماءات. #ليبيا #
MoubarakCamille@
MoubarakCamille@
ليسَ الضعيفُ مَن يتَّخِذ قرارًا
ثمَّ يكتشفُ خطأه ويعود عن قراره، إنّما الضعيفُ مَن يتصلَّبُ في وجهِ الحقّ ويُعانِدُ الخيرَ ويستقوي بالباطل.
turkinsudairi@
turkinsudairi@
يا دول الخليج: نظفي منظومة التعليم العام والجامعي من كوادر وفكر الأخوان والسرورية والسلفية الجهادية، من أجل مستقبل مستقر آمن، ومزدهر.. سعيد.
تابعوا
تابعوا
22mosalah @ محمد صلاح لاعب كرة قدم مصري.
22mosalah @
محمد صلاح
لاعب كرة قدم مصري.