مجلس الإعلام المصري يحمل المذيعين مسؤولية تجاوزات ضيوفهم

مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، يصدر قرارا يحمّل المذيع مسؤولية تجاوزات ضيوفه على شاشات الفضائيات.

العرب

لابد من ضبط الألفاظ التي تصدر إلى المشاهدين

القاهرة – أصدر مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قراراً يحمّل المذيع مسؤولية تجاوزات ضيوفه على شاشات الفضائيات، بعد العديد من الشكاوى التي وردت للمجلس بشأن تجاوزات ضيوف في بعض البرامج التلفزيونية.

وتناول القرار تنظيم إدارة البرامج التلفزيونية، وجاء في النص “إنه لوحظ خلال الفترة الماضية وجود العديد من المخالفات والتجاوزات التي تحمل سبابا، والعديد من الأمور التي تخلّ بالمبادئ والقيم والأعراف، وكذلك مواثيق الشرف الإعلامية، ولوحظ كذلك تقاعس القائمين على العمل الإعلامي في القيام بدورهم لدرء هذه المخالفات، بالرغم مما تسمح به القوانين واللوائح الإعلامية من حق التدخل بالإيقاف أو المنع سواء من مقدّم البرنامج أو رئيس التحرير أو المخرج”.

وأضاف القرار أنه بعد الاطلاع على القانون فقد تقرر أن يكون مقدّم البرنامج هو المسؤول الأول عن ضيوفه، وعلى المقدّم في حال وقوع أي تجاوزات من ضيفه أن ينذره، وإذا استمر فإن مهمته حينها تبرير ما حدث للمشاهدين.

وذكر أنه وفي حالة المخالفة، يتحمّل المسؤولية كل من المذيع أو المخرج أو المقدّم أو مدير القناة.

وقال الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، إن إصدار القانون جاء من أجل ضبط الألفاظ، التي تصدر إلى المشاهدين من القنوات الفضائية، موضحًا أن بعض الفضائيات تحول التحاور في بعض القضايا إلى أسلوب “ردح” وهو أمر مرفوض تمامًا.

وأضاف مكرم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني، أن تلك الألفاظ المسيئة تصل إلى المستمعين داخل منازلهم، وذلك ينعكس على المواطنين في الشارع، مؤكدًا أنه يقبل التحدث في ملفات شائكة وعرض وجهات نظر متعددة ولكن باحترام.

وأشار إلى أن البعض من الفضائيات، ترى أن المواطنين “يريدون ذلك”، وهو أمر غير صحيح أبدا.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قد قرر إيقاف مذيع ومخرج في التلفزيون المصري بسبب مداخلة هاتفية لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وقررت لجنة “ضبط أداء الإعلام الرياضي” في المجلس إيقاف خالد لطيف مقدّم الأستديو التحليلي لبرنامج “استاد النيل” على قناة “النيل للرياضة” لمدة أسبوعين، وكذلك إيقاف أحمد عبدالظاهر مخرج البرنامج.